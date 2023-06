Las ficciones de origen turco siguen ganando terreno en toda la televisión española y “Pecado Original” no es la excepción. Al igual que otras novelas como “Hercai”, el drama protagonizado por Sevda Erginci y Eda Ece sigue manteniendo en vilo a todos los televidentes de Antena 3, quienes esperan cada noche los nuevos adelantos de la serie otomana del momento.

Conocida como “Yasak Elma” en su idioma natal, esta nueva novela de origen turco ya ha logrado calar en la audiencia hispanohablante a nivel mundial, incluyendo España. De hecho, es en suelo ibérico donde “Pecado original” se ha convertido en una de las novelas más interesantes e impactantes del momento.

Ya sea por los dilemas de amor entre Zeynep, Dündar y Alihan o los misterios que rodea a Ender y Halit, “Pecado original” sigue demostrando que las historias siguen funcionando con gran naturalidad, razón por la que aquí te contaremos lo que ocurrirá el próximo martes 20 de junio.

¿QUÉ PASÓ EN “PECADO ORIGINAL” DEL 19 DE JUNIO?

Como bien recordamos, durante la última emisión del lunes 19 de junio Alihan admitió tener una buena relación con su compañante la noche anterior, algo que exacerbó los celos de Zeynep y abrió la oportunidad de que el empresario decida darse una oportunidad en el amor con ella.

Toda la situación se torna más gris cuando el empresario le señala a la joven que no podrá asistir la boda de Zeynep con Dündar porque decidió ir a vivir a Estados Unidos. “Si tú no estás en mi vida, no tengo motivos para seguir aquí. Quiero una vida en la que pueda hacer lo que me apetezca”, sostuvo Alihan.

El romance de Alihan y Zeynep será la base del próximo episodio de "Pecado original" (Foto: Med Yapım)

LO QUE SUCEDERÁ EL MARTES 20 DE JUNIO EN “PECADO ORIGINAL”

Alihan y Hakan fueron invitados a la despedida de soltero de Dündar, y antes de que acudan a la fiesta, comenzaron a preguntarse si habrían tomado la decisión correcta al momento de venir al festejo. Resulta que la noche anterior ambos coincidieron en un restaurante y protagonizaron una escena sumamente incómoda para ambos.

No obstante, será el propio Hakan quien le confiesa a su amigo que Zeynep estuvo sumamente celosa de la antigua compañera de la facultad que tenía Alihan, a lo que el empresario le da la razón y le dice. “¿Te parece normal que se sienta así cuando se va a casar con otro?”.

Todo hace indicar que Zeynep aún siente algo por Alihan (Foto: Med Yapim)

Esto da a pie a muchas preguntas y teorías sobre lo que siente Zeynep. ¿Realmente se casará o es una estrategia para que Alihan luche por amor? ¿Realmente el empresario viajará a Estados Unidos mientras su amada contrae nupcias con Dündar?

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela turca, que se encuentra en su sexta temporada en la televisión local, estrena nuevos episodios de lunes a viernes en Antena 3 a las 19:00 horas tras el estreno de “Tierra Amarga”.

El destino de Alihan podría estar lejos de Zeynep (Foto: Med Yapin)

Además de la señal local, la cadena ofrece cada capítulo en streaming y debes contar con una suscripción en ATRESplayer Premium, el servicio oficial de cadena española y en que sus suscriptores revisan el contenido exclusivo de la televenola y otros shows, además del material adicional.