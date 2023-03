La historia de las hermanas Zeynep y Yildiz ha tenido un nuevo giro que, seguramente, nadie se lo hubiera esperado y todo se debe a una decisión que ha tomado la segunda se ellas, provocando que todos los televidentes de Antena 3 continúen enganchados a cada capítulo.

Lo que se verá el martes 28 de marzo mantendrá en vilo a los espectadores, ya que ambas jóvenes tendrán que decidir qué hacer respecto a sus vidas con las decisiones que han tomado en el amor, cerrando capítulos, aparentemente.

Si ya no aguantas más por saber qué ocurrirá en el próximo programa de “Pecado original”, ahora te presentamos un pequeño adelanto con lo que se le viene a las dos protagonistas de la ficción turca que ha encajado perfectamente en España.

ADELANTO DEL CAPÍTULO DEL MARTES 28 DE MARZO

Zeynep debe buscar nuevo trabajo

Debido a Yildiz quiere separarse, Zeynep ha regresado a Estambul con la finalidad de acompañar a su hermana en este difícil momento, pero eso implica muchas cosas, como encontrar algo nuevo que hacer y a qué dedicarse.

Como recordaremos, la joven ha terminado su relación con Alihan, así que no quiere volver al mismo trabajo porque su también exjefe podría obligarla a algo que no quiere. Por el momento, no quiere saber nada de él.

Zeynep ha regresado a Estambul y tiene que buscar un nuevo trabajo (Foto: Med Yapim)

Yildiz firme en su decisión de divorciarse

Yildiz está ofendida porque Halit dudó de ella, así que se fue de la mansión y le ha pedido el divorcio. En resumidas cuentas, ya no quiere saber nada de él y su prioridad es estar bien.

Halit, en tanto, ha intentado pedir disculpas, pero no lo consiguió. Ahora, su aún esposa deberá tomar un decisión y meditarlo bien. ¿Qué elegirá al final?

Yildiz ha tomado la decisión de divorciarse de Halit (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela “Pecado original” es una producción turca que se emite por Antena 3 y que ya cuenta con muchos fanáticos en toda España, quienes todas las tardes se juntan para no perderse ningún detalle.

Lo único que debes hacer para verla es sintonizar el canal ya mencionado desde las 17:30 horas. Vale resaltar que la ficción se transmite hasta las 19:00 horas, así que son 90 minutos interesantes, incluyendo los cortes comerciales.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.