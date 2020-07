“Pedro el Escamoso” fue una telenovela colombiana de 2001 que batió récords de audiencias en América Latina y se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo a partir de la divertida historia de Pedro Coral Tavera, interpretado por el actor colomboargentino, Miguel Varoni.

El personaje de Pedro Coral enamoró a propios y extraños, en especial por el famoso baile de “El pirulino”. Junto al querido personaje estuvo, entre otros, Pedrito Coral Jr., interpretado por el joven actor Carlos Kajú. Paso poco tiempo para que el niño se gane el amor de los televidentes.

Han pasado casi 18 años desde que vimos el debut en la pantalla chica de Pedrito Coral Jr., pero el actor Carlos Kajú no es más ese niño que conquistó a todos, pues ha cambiado radicalmente. ¿Qué pasó y cómo se ve ahora? Aquí todos los detalles.

¿QUÉ PASÓ Y CÓMO SE VE AHORA PEDRITO CORAL JR. DE “PEDRO EL ESCAMOSO”?

“Pedro, el escamoso” se emitió entre el 2001 y 2003 por Caracol Televisión y protagonizada por el actor Miguel Varoni. Uno de los personajes más entrañables fue el interpretado por el actor Carlos Kajú, quien con solo 6 años de edad le dio vida a Pedrito Coral Jr., hijo del protagonista.

A casi 19 años de su debut como Pedrito Coral Jr., el actor ha cambiado radicalmente.

Carlos Kajú continúa desarrollándose como actor . A través de sus redes sociales, sobre todo Instagram, suele compartir su día a día en el que también incluye sesiones fotográficas de sus nuevos proyectos.

En 2016 formó parte del elenco de la serie “La niña”, una historia basada en hechos reales, producida por Caracol Televisión en conjunto con Netflix. Kajú interpretó a Ferney Palacios.

Además de actor, Carlos Kajú también es escritor . En sus redes sociales hemos visto que suele compartir recuerdos de su primer personaje que marcó su carrera artística, el que hizo en “Pedro, el escamoso”.

De hecho, en abril de 2016, Carlos Kajú publicó una foto con Miguel Varoni, su padre en la ficción . La instantánea fue acompañada con el mensaje: “Gran reencuentro, después de muchos años, nos reencontramos. Es muy bonito para mí el haber tenido el honor de trabajar a su lado, aún le tengo mucho cariño y respeto; Pedro Coral y Pedrito Coral Jr.”.

El actor colombiano suele recordar esa etapa de su vida con gran cariño. Además, suele considerar a “Pedro El Escamoso” como una gran experiencia y un gran aprendizaje.

Finalmente, en diversas ocasiones, Carlos Kajú ha reiterado que su gran pasión en la vida es el arte . “El arte es mi vida, es mi todo. No busco fama ni la extraño, solo busco enamorarme cada vez más de todo este universo que me regaló la vida, con el que siempre he de ser inmortal, el arte”, mencionó el joven actor en un post de Instagram.

FOTOS ACTUALES DE CARLOS KAJÚ, PEDRITO CORAL JR.

