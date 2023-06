Una de las entrevistas más esperadas del año es la que sostendrá Pablo Motos con el presidente del Gobierno del España, Pedro Sánchez, en “El Hormiguero”. El famoso programa ha tenido en el set a reconocidas personalidades, pero la presencia del mandatario es algo que nadie se quiere perder. Sin embargo, previo a ello se han comentado algunas noticias falsas que han generado ciertas críticas en las redes sociales. ¿Qué se sabe de esto?

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es uno de los personajes más esperados en “El Hormiguero” y es que, además de hablar sobre su candidatura de cara a las próximas elecciones generales se podrán tocar otros temas.

Tras conocerse que Sánchez al igual que Núñez Feijóo, líder opositor, estarán en el famoso programa conducido por Pablo Motos, muchas han sido las reacciones de los usuarios en las redes sociales.

Según Antena 3, esta es una entrevista muy esperada, pues desde hace tiempo estaba pendiente que Sánchez visite el set del famoso programa. Se debe tener en cuenta que son casi siete años desde la última vez que Pedro Sánchez estuvo frente a frente con Pablo Motos.

Pedro Sánchez es un reconocido político en España (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREVISTA?

La entrevista entre Pablo Motos y Pedro Sánchez se llevará a cabo el martes 27 de junio en el programa “El Hormiguero”.

La hora en que se emite este programa es desde las 21:45 a través de la señal de Antena 3.

Hoy nos visita @sanchezcastejon, presidente del Gobierno y candidato del @PSOE a las próximas elecciones generales #PedroSánchezEH pic.twitter.com/1CTt1Y6r9v — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 27, 2023

¿CUÁL ES LA MENTIRA QUE SE DIJO SOBRE LA ENTREVISTA?

Desde que se anunció que Pedro Sánchez sería entrevistado por Pablo Motos los usuarios en redes sociales expresaron su posición, pues la conversación generó gran expectativa. Pero lo que llamó la atención fue la versión deslizada respecto a una supuesta petición que habría hecho el invitado.

El portal El Confidencial señaló que en la red social de Twitter se empezó a decir que Pedro Sánchez había hecho una solicitud muy en particular. Y es que se dijo que el presidente de gobierno solicitó que no se tenga a público presente durante la entrevista.

¿QUÉ TAN CIERTO ES ESTO?

El citado medio precisó que esa versión que se vio en redes sociales y que rápidamente se hizo viral y fue aumentando entre los usuarios de redes sociales es totalmente falso.

“Esta noche Pedro Sánchez va a divertirse a El Hormiguero. No sé si es ese programa de entretenimiento que siempre él se queja que es muy crítico con él. Enseguida os pregunto qué Pedro Sánchez vamos a ver con Pablo Motos, si el del viaje al centro de Alsina, el más humorístico de Wyoming o el más vulnerable que mostró con Évole”, indicó la presentadora de acuerdo a As.com.

Pedro Sánchez postulará a las próximas elecciones generales (Foto: AFP)

¿QUÉ DIJO “EL HORMIGUERO”?

El programa “El Hormiguero”, de acuerdo a As.com, también dio su punto de vista y desmintió lo que se decía de la entrevista.

“Ya les digo que El Hormiguero ha tenido que salir al paso de bulos y de rumores sobre supuestas exigencias de Pedro Sánchez para acudir a ese programa como que no hubiera público para entrar y así evitar el riesgo de abucheos y sí aplausos y risas enlatadas (…) El programa de Motos confirma en redes sociales que Pedro Sánchez no ha solicitado ningún cambio en el público, vamos que no ha solicitado prescindir del público que es lo que había corrido en las últimas horas”, expresó la presentadora.

Pedro Sánchez no ha solicitado ningún cambio en el público de mañana #PedroSánchezEH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 26, 2023

¿QUIÉN ES PEDRO SÁNCHEZ?

Pedro Sánchez Pérez-Castejón es el actual presidente de gobierno de España.

Nació el 29 de febrero de 1972, en Madrid. Desde joven se interesó en la política y llegó a ser secretario de general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde el 2017.

También logró licenciarse en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial. Además, es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela.

Durante el 2014 sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE. Al año siguiente fue candidato propuesto por su partido a la Presidencia del Gobierno. Fue así como logró ganar las elecciones en medio de una crisis partidaria.

Pedro Sánchez en una de sus presentaciones ante la ONU (Foto: AFP)