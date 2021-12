La tercera temporada de “Perdidos en el espacio” (“Lost In Space” en su idioma original), serie inspirada en la clásica producción de ficción de Irwin Allen de los años 60, se estrenó en Netflix recién el 1 de diciembre de 2021, pero los fanáticos de la ficción creada y escrita por Matt Sazama y Burk Sharpless ya preguntan por una cuarta entrega.

Los primeros episodios están ambientados tres décadas en el futuro, cuando la colonización del espacio ya es una realidad y donde la familia Robinson se encuentra entre aquellos seleccionados para iniciar una nueva civilización en un mundo lejano. Pero cuando los colonos son abruptamente desviados del camino hacia su nuevo hogar, deben forjar poderosas alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso entorno alienígena, a años luz de su destino original.

En la segunda temporada de “Perdidos en el espacio”, los Robinson se encuentran varados en lo más profundo del espacio y se unen como familia y con sus compañeros de viaje para explorar planetas desconocidos, afrontar nuevos peligros y encontrar a su amado robot.

Mientras que, en la tercera entrega, los instintos de supervivencia de los Robinson se disparan mientras intentan reunirse y proteger Alfa Centauri de una invasión robótica. Entonces, ¿habrá una nueva temporada?

“PERDIDOS EN EL ESPACIO”, ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

La respuesta corta es NO. Cuando Netflix renovó “Perdidos en el espacio” para una tercera entrega en marzo de 2020 también anunció que sería la última del programa. No obstante, es importante aclarar que la serie no fue cancelada y que el plan siempre fueron solo tres temporadas.

“Desde el principio, siempre hemos visto esta historia en particular de The Robinsons como una trilogía. Una aventura familiar épica en tres partes con un principio, un desarrollo y un final claros”, explicó anteriormente el showrunner Zack Estrin a Variety.

Respecto al final de “Perdidos en el espacio”, Mina Sundwall, que interpreta a Penny Robinson, dijo a Screen Rant: “En lo personal, me siento muy agridulce. Y creo que será agridulce para las personas que aman el programa verlo. Amargo porque terminó, pero dulce por la forma en que termina. Estaba realmente satisfecho con él”.

Por su parte, Toby Stephens, quien interpreta al patriarca de la familia John, indicó: “Creo que cuando terminas de hacer algo como esto, tienes esta familia que tienes en la pantalla y se vuelven casi así en la vida en el transcurso de cinco años y luego, de repente, eso llega a su fin y te pierdes un paso”.

Por otro lado, se reveló que Zack Estrin firmó un contrato de varios años con Netflix para producir una serie, así que los usuarios de la plataforma streaming pueden esperar más historias similares.