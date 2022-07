Durante muchos años, Pilar Montenegro se mantuvo alejada de las cámaras de televisión, presentaciones e, incluso, de sus redes sociales, donde acumula más de 56 mil seguidores en Instagram.

De hecho, la repentina desaparición de la cantante mexicana de 50 años hizo que sus fanáticos y usuarios especularan con su estado de salud, el cual podría estar afectado debido a la ataxia que le fue diagnosticada.

Sin embargo, la ex Garibaldi y villana en “Gotita de Amor” ha descartado todos los rumores sobre una posible enfermedad con curiosas publicaciones en redes sociales.

Pilar Montenegro se alejó del mundo del espectáculo en 2013 y fue el centro de especulaciones sobre su estado de salud (Foto: Lucy Nicholson / AFP)

EL ESTADO DE SALUD DE PILAR MONTENEGRO

A través de Instagram, Montenegro se ha mostrado muy activa en los últimos días, compartiendo fotos y videos de sus proyectos.

En ese sentido, primero inició con un video de su fiesta de cumpleaños 50, la cual pasó con amigos y familiares, y donde se le observa feliz y sin ningún rastro de enfermedad, aparentemente.

“¡¡No les había compartido este videito de mi cumpleaños!! Estoy muy agradecida y bendecida con todas las personas que me rodean, ¡amigos que son mi familia! Los amo, mi Gaby, Roy, Enrique, Héctor, Glorimar, etc.”, compartió.

La artista, que ha logrado mantenerse en el primer lugar del Hot Latin Tracks de Billboard por once semanas consecutivas gracias “Quítame ese hombre”, es consciente de los comentarios que se realizan respecto a su salud, por lo que decidió desmentirlos con otra publicación en sus plataformas oficiales.

Junto a una foto en un avión, Pilar indicó que iniciaba sus vacaciones y que planeaba aprovecharlas.

“Vámonos... Hoy me siento mejor que nunca, gracias a todos por su preocupación, sus mensajes, etc., pero no estoy en silla de ruedas, y gracias a Dios aún tengo la edad para correr ¿o trotar? A pasarla rico, en unas ricas vacaciones”, señaló.