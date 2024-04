Desde su estreno en cines a comienzos del presente año y los cuatro Premios Oscar que ganó incluyendo el de Mejor actriz protagónica para Emma Stone, “Pobres criaturas” (Poor Things) del realizador Yorgos Lanthimos viene alojando en la retina colectiva numerosas escenas extraordinarias entre las que se encuentra la cena en Lisboa, en la que Bella (Stone) y Duncan (Mark Ruffalo) protagonizan una singular secuencia de baile creada por la reconocida coreógrafa argentina Constanza Macras. Desde Berlín, ciudad en Alemania en la que reside y donde dirige a su compañía de danza y teatro DorkyPark, la artista revela detalles poco conocidos del proceso de creación de esta icónica escena de la cinta que ya puedes disfrutar en Star+.

Emma Stone ganó el premio a Mejor actriz protagónica en la 96.ª edición de los Premios Óscar por su papel en "Pobres criaturas". | Foto cortesía de Searchlight Pictures.

COMPRENDIENDO A BELLA

Después de haber trabajado juntos en La Favorita (2018), Macras fue convocada nuevamente por Lanthimos para dar vida al baile de Bella y Duncan, secuencia que tuvo lugar en Lisboa, la primera escala en el viaje de descubrimiento de la protagonista, quien todavía siente extrañamientos en el cuerpo de mujer que se le ha dado a través del experimento del científico Godwin Baxter (Willem Dafoe). Cuando el director le compartió el guion completo del filme, ella entendidó de dónde venía y hacia dónde iba Bella, y sus implicancias desde el punto de vista del baile y el movimiento.

“Tomé la idea de una niña que no controla su cuerpo, de alguien que tiene un cerebro que no es propio y que por lo tanto se mueve descoordinadamente”, señala la coreógrafa. “Por otra parte, la danza se da en un momento en el que Bella se empieza a querer liberar de Duncan. Se fue con él a Lisboa, empieza a experimentar el mundo y ahora siente su control. Deja de estar obnubilada por él. Esta danza marca ese quiebre”, agregó.

La coreografía de Macras combina elementos de tango, folclore portugués y twerking, creando un estilo único e irrepetible, fiel al estilo de Lanthimos. El resultado es una secuencia memorable que evidencia la tensión entre Bella y Duncan, y que conmueve al espectador por su fuerza y originalidad.

Emma Stone durante la secuencia de baile de "Pobres criaturas". | Foto de Atsushi Nishijima / Cortesía de Searchlight Pictures

LAS COMPLEJIDADES DE UNA ESCENA

Constanza no solo creó una coreografía memorable para la secuencia de baile en “Pobres criaturas”, sino que también tuvo que enfrentar algunos desafíos durante el rodaje en Budapest. La pandemia de Covid-19 obligó a cambiar constantemente a los extras que participaban del baile. Esto dificultó el proceso de filmación, ya que Macras tenía que “empezar de cero una y otra vez” cuando uno de los bailarines se enfermaba y debía ser reemplazado.

Para facilitar el trabajo durante las 15 horas de rodaje que requirió la secuencia, Macras dio indicaciones a los extras en húngaro a través de auriculares. Cabe destacar que ninguno de los extras era bailarín profesional, lo que representó un desafío adicional para la coreógrafa. A pesar de las dificultades, ella logró crear una memorable escena de baile.

Emma Stone y Mark Ruffalo en una escena de "Pobres criaturas". | Foto de Atsushi Nishijima / Cortesía de Searchlight Pictures

EL TALENTO DE EMMA STONE Y MARK RUFFALO

Para crear la danza, Macras tuvo en cuenta diversos factores como la altura de los actores, las características de los personajes, el momento en que se desarrolla el baile dentro de la historia y el estilo particular de Lanthimos. Los ensayos con Stone y Ruffalo duraron dos semanas y fueron un proceso enriquecedor para todos los involucrados. Los artistas aportaron su propia visión de los personajes y su talento individual a la escena. En el caso de Stone, su experiencia previa con la danza en la película “La La Land” facilitó aún más el proceso para materializar la visión del director y la coreógrafa para ese momento de la cine.

Yorgos Lanthimos y Emma Stone en el set de "Pobres criaturas". | Foto de Atsushi Nishijima / Cortesía de Searchlight Pictures.

TRABAJAR CON YORGOS LANTHIMOS

Constanza describe su experiencia trabajando con el director Yorgos Lanthimos como “enormemente enriquecedora”. En contraste con sus obras teatrales donde tiene control creativo total, el proceso cinematográfico la coloca en un rol diferente. “Acá (en el cine) soy un instrumento para una parte de un guion que es la visión de otro. Implica insertarse en el engranaje que es una película, con muchas partes funcionando en simultáneo”, asevera Macras.

Para Macras, la belleza del trabajo de Lanthimos radica en el uso que hace del movimiento dentro de sus historias. “La forma en que usa la danza no es decorativa. Es profunda, graciosa y dramática a la vez. Tiene múltiples funciones dramatúrgicas que le aportan mucho a la trama en el momento en el que están. Además, la usa para marcar giros en las relaciones de los personajes”, explica. “Me gusta trabajar con él porque no tiene una forma simplista de usar el movimiento, sino todo lo contrario”, concluye la artista.

Bella Baxter (Emma Stone) es una joven que vuelve a la vida mediante un experimento del científico Godwin Baxter (Willem Dafoe). Ansiosa por descubrir el mundo que la rodea, la joven inexperta deja atrás su hogar en Londres para recorrer distintas ciudades y experimentarlo todo de la mano de Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un abogado astuto y libertino.| Foto cortesía de Searchlight Pictures.

DE LATINOAMÉRICA AL MUNDO

Afincada en Europa desde hace más de tres décadas, Macras afirma de manera rotunda que sus orígenes latinos están presentes en todo lo que hace. Al analizar sus obras, como “Pobres Criaturas”, están plagadas de referencias a textos, música y otras piezas de arte argentino y sudamericano. Pero la impronta va más allá: “La forma en que me muevo y la manera en que pienso el movimiento tiene que ver con el lugar de donde vengo”, asegura Macras con orgullo. Su bagaje cultural latinoamericano se convierte en un elemento esencial de su estilo único e inconfundible.