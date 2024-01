ATENCIÓN SPOILERS. La película “Priscilla” fue una de las gratas sorpresas del año 2023 y, para alegría de los fans de la directora Sofia Coppola, ya está disponible en los cines de varios países alrededor del mundo. No obstante, tras los 110 minutos de metraje, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) del largometraje.

Vale precisar que, al igual que “Elvis” (2022) de Baz Luhrmann, esta cinta narra parte de la vida del famoso Elvis Presley. Sin embargo, a diferencia de aquella producción, se centra en el lado desconocido de su matrimonio con su esposa Priscilla.

De esta forma, nos encontramos con un sentido relato sobre la adolescente Priscilla Beaulieu, desde que conoció al artista -ya posicionado como una meteórica superestrella del Rock and Roll- hasta la consolidación de su relación.

Todo esto basado en las memorias “Elvis and Me” (1985) de Priscilla Beaulieu Presley, a quien podemos ver vulnerable en más de una oportunidad, como la prisionera de una “jaula de oro” y un falso cuento de hadas.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PRISCILLA”?

Hacia el final de “Priscilla”, nuestra protagonista lucha por salvar su matrimonio, pero el estado emocional de Elvis se vuelve cada vez más inestable -debido a la presión de la fama y el abuso de sustancias- y ambos empiezan a llevar vidas separadas. Así, la joven pasa la mayor parte de su tiempo en California, donde se hace cercana a Evan Annisette, su profesor de karate.

En 1973, tras una presentación de “El Rey del Rock And Roll”, y teniendo en cuenta los constantes rumores sobre sus aventuras con otras mujeres, Priscilla decide encarar a la estrella por última vez como esposa y le solicita el divorcio.

Frente a esto, él se muestra sorprendido: “¿Te volviste loca? Tienes todo lo que una mujer podría desear. No lo dices en serio. No me puedes dejar. ¿He sido tan ciego que no vi venir esto? (...) ¿Te vas a vivir con otro hombre?”, le pregunta. No obstante, ella señala con seguridad: “Me voy a vivir mi propia vida”.

La última escena de la película nos muestra a Priscilla retirándose de Graceland, despidiéndose de las empleadas de la casa y de la abuela de Elvis. De inmediato, se marcha en su vehículo... mientras varios fans siguen merodeando las puertas de la vivienda.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PRISCILLA”?

¿Por qué Priscilla no abandonó antes a Elvis?

A lo largo de la película de Sofia Coppola, se evidencia que la vida al lado de Elvis Presley no era tan idílica como Priscilla lo soñó: con el paso del tiempo, él tomó el control de su agenda, su apariencia física e, incluso, tuvo arranques violentos que la afectaron directamente.

Lo cierto es que ella era una adolescente cuando llegó a la vida del cantante y podríamos decir que se vio sumergida en el falso cuento de hadas que había creado en su cabeza, siendo lo suficientemente joven como para no cuestionar lo que estaba viviendo.

Por ello, tuvo que llegar a un punto de madurez que, finalmente, le permitiera tener el valor de abandonar el matrimonio.

¿Por qué Priscilla vivía encerrada en Graceland?

Elvis mantenía a Priscilla encerrada y aislada en Graceland, por dos razones principales:

Tener a la joven bajo su absoluto control

Gozar de la libertad de vivir la aventuras de un rockstar sin cuestionamientos de su pareja

La decisión de Priscilla al final de la película

Cuando Priscilla decide separarse, es la primera vez que la vemos manifestando con seguridad que quiere vivir su propia vida, bajo sus propios términos y sin el control de nadie.

Pese al amor que aún sentía por su esposo, ella sabía que era la única manera de gozar de independencia. Sin dudas, fue el paso más importante de su historia.

¿Qué significa la última escena de “Priscilla”?

En la última escena de la cinta, vemos a la protagonista abandonando Graceland, lugar al que llegó como una chica ingenua, pero del que se marcha como una mujer segura de sí misma.

Al atravesar las puertas de la mansión, básicamente deja atrás esa antigua vida de ataduras y se muestra emocionada por lo que se viene, mientras se escucha el tema “I Will Always Love You” en la voz de Dolly Parton.

