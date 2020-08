Harry Potter , Hermione Granger y Ron Weasley se convirtieron en los Gryffindor más representativos de Hogwarts y el mundo mágico. El trío de oro no habría existido si alguno de sus integrantes no hubiera sido parte de la casa que fundó Godric Gryffindor. Pero qué hubiera pasado si al final de todo el Sombrero Seleccionador mandaba a Potter a la casa de Slytherine .

Después de llegar a Hogwarts por primera vez en Harry Potter y la piedra filosofal , el Sombrero Seleccionador le dice a Harry durante la ceremonia de selección que la decisión es “muy difícil” porque tiene muchas características que se adaptan tanto a Slytherin como a Gryffindor. Específicamente, el sombrero menciona coraje, intelecto, talento y una sed de demostrar su valía, diciéndole a Harry que la casa de la serpiente lo ayudaría en su camino hacia la grandeza, pero como el muchacho pide con todas sus fuerzas que ese no sea su destino es que lo termina enviando a Gryffindor.

¿Qué diferente hubiera sido la historia de Harry Potter si al final era enviado a la casa de Slytherin? Quizás se hacía amigo de Draco Malfoy o su misión de acabar Lord Voldemort se hubiera visto interrumpida por cumplir el deseo de convertirse en un poderoso mago. Son muchas las teorías que se han dado a partir de esta interrogante.

¿CÓMO HUBIERA SIDO EL FINAL DE HARRY POTTER SI ERA ENVIADO A SLYTHERIN?

La web Screenrant ha realizado una lista de situaciones que se habrían dado si Harry Potter hubiera sido enviado a la casa de Slytherin y aquí te las contamos.

LA SEGUNDA GUERRA MÁGICA HUBIERA SIDO MUY DIFÍCIL DE GANAR

Todos saben que Harry Potter quería acabar con Lord Voldemort por asesinar a sus padres y luego por que provocó todo un desequilibrio en el mundo mágico, así que la primera teoría que se maneja es que a pesar de todo, él hubiera seguido con su misión, pero habría sido más difícil, ya que no contaría con sus incondicionales amigos Hermione y Ron.

Es más, se hubiera quedado solo, ya que todos los estudiantes de Slytherin abandonaron Hogwards y aparentemente se unieron a Voldemort (como le dice al propio Lucius Malfoy). Los únicos Slytherin que parecen luchar contra el Señor Oscuro son los Profesores Snape y Slughorn.

Básicamente, si Harry Potter hubiera sido parte de Slytherin, esto no habría cambiado sus sentimientos sobre el que no debía ser nombrado, pero la pelea hubiera sido muy difícil ya que no habría tenido la misma ayuda que recibió de parte de todas las demás casas.

Harry Potter

HARRY POTTER HUBIERA SIDO ATRAÍDO POR LA MAGIA OSCURA

Harry Potter hubiera sido influenciado por los integrantes de la cada Slytherin y sobre todo por Draco Malfoy. Esto lo hubiera llevado a sentir mucho más interés por la magia oscura y hubiera hecho uso de esta durante la segunda guerra mágica,

Potter no habría dudado en usa maldiciones imperdonables, maleficios no probados y criminalidad absoluta para lograr sus objetivos. Es posible que el protagonista no se hubiera vuelto completamente malvado simplemente porque estaba en Slytherin, pero sus medios para llegar a un fin pueden haberse vuelto más oscuros.

HARRY POTTER HABRÍA PROVOCADO UN CAMBIO DE IDEA EN SLYTHERIN

Draco Malfoy se convirtió en el lider de los Slytherin y defendía la pureza de las sangres, así que esto siempre le generaba peleas con el trío de oro, sin embargo, si Harry Potter hubiera estado a la cabeza de la casa de la serpiente, las cosas hubieran sido completamente diferente.

Mientras de Malfoy defendía la pureza, Potter hubiera sido el impulsor del respeto hacia todo y probablemente, la guerra se habría iniciado en la casa de la serpiente, ya que los leales a Harry Potter se enfrentaron con los estudiantes tradicionalmente malvados.

LA RELACIÓN ENTRE HARRY POTTER Y SEVERUS SPNAPE HUBIERA CAMBIADO

Lo más probable es que Hary Potter y Severus Snape hubieran tenido una relación mucho más cercana sobre todo porque ser seleccionado en Slytherin desafiaría la creencia del profesor de que Harry es “como su padre " .

A la luz de su trato más favorable, Harry puede haber sobresalido en pociones mucho antes de que tomara posesión del libro del príncipe mestizo, ya que habría recibido entrenamiento del mismo hombre.

HARRY POTTER Y DRACO MALFOY HUBIERAN SIDO AMIGOS

En Harry Potter y la piedra filosofal existió una pequeña posibilidad que habría logrado que Harry y Draco sean amigos, sin embargo, Malfoy fue muy grosero con Ron, así que esto hizo un gran cambio y generó una gran enemistad entre ellos.

Pero si Potter hubiera sido enviado a Slytherin, lo más probable es que se hacía amigos de Draco y la diferencia habría sido que el se habría puesto en contra de su padre y de Lord Voldemort.

Draco se habría sumado a las aventuras que tuvo Harry para lograr acabar con el asesino de sus padres.

