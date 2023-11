Si eres fanático del universo DC y estás buscando emocionantes contenidos en HBO Max, estás de suerte. La plataforma de streaming no solo ofrece algunas de las mejores series, como “House of the Dragon” y “The Last Of Us”, sino que también es el hogar de las más recientes y emocionantes películas.

“Blue Beetle” es una película estadounidense de superhéroes lanzada en 2023, basada en el personaje de DC Jaime Reyes / Blue Beetle. Dirigida por Ángel Manuel Soto y escrita por Gareth Dunnet-Alcocer, la película presenta a Xolo Maridueña como protagonista, junto a la talentosa Bruna Marquezine.

¿Te suena su nombre? Marquezine, la actriz brasileña, mantuvo una relación con el famoso futbolista Neymar durante algunos meses en 2013. Ahora, la verás en un papel destacado en el universo cinematográfico de DC.

Pero las sorpresas no terminan ahí. El elenco de “Blue Beetle” cuenta también con reconocidas figuras del medio, como Damián Alcázar, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon y George Lopez, quienes aportan su talento a esta emocionante producción.

Originalmente, la película se estrenó en cines el 18 de agosto de 2023, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de disfrutarla en la pantalla grande. Sin embargo, si te perdiste la proyección en el cine o simplemente deseas revivir la experiencia, HBO Max es el lugar al que debes dirigirte.

Xolo Maridueña interpreta a Jaime Reyes en "Blue Beetle" (Foto: HBO)

¿DE QUÉ TRATA “BLUE BEETLE”?

“Blue Beetle” se sumerge en el fascinante origen del superhéroe, centrándose en la tercera encarnación del personaje de cómic, Jaime Reyes. Tras graduarse de la universidad y regresar a casa lleno de aspiraciones para su futuro, la vida de Jaime da un giro inesperado.

Esto es lo que dice la sinopsis oficial de la película: “El destino interviene cuando Jaime inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando el Escarabajo de repente elige a Jaime como su anfitrión simbiótico, se le otorga una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando para siempre su destino cuando se convierte en el superhéroe Blue Beetle”.

MIRA EL TRÁILER DE “BLUE BEETLE”

¿CÓMO VER “BLUE BEETLE”?

Si estás ansioso por ver “Blue Beetle” y no tuviste la oportunidad de disfrutarla en la pantalla grande o simplemente deseas revivir esta emocionante historia, estás de suerte. La película está disponible en HBO Max, brindando la comodidad de disfrutarla desde la comodidad de tu hogar.

Es importante tener en cuenta que HBO Max es una plataforma de streaming por suscripción, por lo que asegúrate de contar con una suscripción activa para acceder a esta y otras emocionantes producciones que la plataforma tiene para ofrecer.

ACTORES Y PERSONAJES DE “BLUE BEETLE”

Xolo Maridueña como Jaime Reyes / Blue Beetle.

Belissa Escobedo como Milagro Reyes.

Adriana Barraza como Nana.

Bruna Marquezine como Jenny Kordi.