Lo jugaste en los mejores años de tu infancia y adolescencia y ahora puedes disfrutarlo en forma de serie. “Twisted Metal”, el videojuego con carros espectaculares y armas mortales, que nos sacaba más de una carcajada con su destrucción, ha sido lanzado como un programa de televisión y está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. El show une la nostalgia con uno de los juegos más entretenidos de los 90.

Desde 1995 hasta 2012, este juego se convirtió en uno de los más solicitados de PlayStation, alcanzando las ocho entregas. La saga alcanzó a vender cinco millones de copias en Estados Unidos y otros países de Norteamérica.

Creado por David Jaffe y Scott Campbell, el videojuego apareció por primera vez el 5 de noviembre de 1995, con los diseños más estrafalarios de autos y unas armas que iban desde bazucas hasta armas nucleares.

Ahora imagina todo esto en una serie de televisión. Ya es una realidad y lo puedes ver en HBO Max. Antes de seguir, puedes mirar el tráiler oficial de “Twisted Metal”:

¿DE QUÉ TRATA “TWISTED METAL”?

“Twisted Metal” es una serie entretenida que toma lo mejor del videojuego y lo lleva a la pantalla en una adaptación decente. El programa de televisión, protagonizado por Anthony Mackie y Stephanie Beatriz, cuenta la historia de cómo John Doe debe cruzar un Estados Unidos desolado para entregar un paquete cuyo contenido desconoce.

En su travesía, John se topa con una serie de sujetos con los autos más desquiciados y todo tipo de armas. Podría ser una historia de terror, pero el programa ha captado bien el humor del juego y, por eso, la comedia es la gran protagonista de esta ficción.

Doe quiere tener un porvenir en medio de un mundo destruido y, por ello, hace todo lo que puede para completar su misión. Pero que no se confunda que “Twisted Metal” ha perdido su encantadora frivolidad de enfrentamientos con fuego y sangre.

Aquí no hay una profunda reflexión sobre el apocalipsis a lo “The Last of Us”, pero sí es una buena opción para ver grandes momentos de acción y disfrutar de unos chistes precisos y efectivos.

Anthony Mackie es John Doe y viaja por un Estados Unidos apocalíptico para completar una misión que puede cambiar su vida en la serie "Twisted Metal" (Foto: Universal Television)

ACTORES Y PERSONAJES DE “TWISTED METAL”

Anthony Mackie como John Doe

Stephanie Beatriz como Quiet

Joe Seanoa como Sweet Tooth

Will Arnett como la voz de Sweet Tooth

Thomas Haden Church como el agente Stone

Richard Cabral como Loud

Jared Bankens como Shepard

Neve Campbell como Raven

Mike Mitchell como Stu

Tahj Vaughans como Mike

¿CÓMO VER “TWISTED METAL”?

La serie “Twisted Metal” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Para ver los 10 episodios de la temporada 1, de manera online, debes contar con una suscripción.