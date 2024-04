A ver, decir que la televisión de Japón nos ha ofrecido las historias más descabelladas y bizarras (en el sentido anglosajón de la expresión) no es mentira. Desde shows con golpes excesivos hasta escenas censurables en cualquier otra parte del mundo, las producciones niponas siempre nos han sorprendido, casi siempre para bien, y el caso de “Tragones y mazmorras” (”Delicious in Dungeon”, en su traducción en inglés) no es la excepción.

Y sí, estoy seguro de que comparar las extrañas producciones con un anime podría ser un sacrilegio para los amantes del movimiento, pero lo cierto es que la historia rompe con todos los moldes antes vistos, fusionando elementos clásicos de las historias de cruzadas como personajes y villanos combinados con una muy extraña costumbre que ni los mitos más disparatados de la cultura nórdica nos podría ofrecer: comerse a los monstruos que derrotan.

Por eso, si lo que buscas es sorprenderte y divertirte con una historia más que disparatada y peculiar, sino también divertida e intensa, en Mag te contamos lo que necesitas saber para iniciar una maratón corta pero intensa de esta gran producción japonesa.

"Delicious in Dungeon" está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “TRAGONES Y MAZMORRAS”?

La historia presenta al guerrero humano Laios, la maga elfa Marcille y el cerrajero mediano Chilchuck, un grupo de aventureros que buscan hallar el reino dorado, pero que en su búsqueda se enfrentarán a un poderoso dragón que devora a Falin, la cuarta integrante del equipo.

Antes de poder siquiera responder al ataque, el equipo es expulsado del calabozo por un hechizo, dejando atrás a su compañera y reiniciando su viaje, por lo que su travesía se transforma en una misión de rescate.

Sin embargo, toda campaña requiere provisiones, las cuales no comprarán, sino que se dedicarán a conseguir en el camino. ¿Cómo? Pues cazando monstruos. Es decir, cada enemigo puede terminar siendo el desayuno, el almuerzo o la cena.

Pero no se trata de solo comer, eso es un insulto para este equipo, que sigue un cuidadoso ritual según el rival que van a consumir. Un escorpión gigante se divide en tenazas, patas y cabeza, se descarta lo que sabe mal, como los intestinos y cola. A esto se le agrega un hongo caminante que encuentran en la ruta y al que le retiran la base y los pies se cocinan completos. Todos estos ingredientes van a un wok gigante con el que se prepara un guiso espectacular acompañado de otras verduras.

¿Otro agregado curioso? Todos los personajes pueden revivir gracias a la magia, pero no pueden hacerlo por siempre, por lo que deben cuidar sus vidas, muy al estilo de los videojuegos.

"Tragones y mazmorras" sigue a un grupo de aventureros que no solo derrotan monstruos, sino que también se los comen (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SIN CERROJO: UN EXPERIMENTO CARCELARIO”?

La primera temporada del anime está disponible en el catálogo de Netflix de manera online, por lo que, para acceder a todos los episodios solo debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

La producción está incluida en las categorías de Animes de sci-fi y fantasía, Series de anime, Anime seinen y Series basadas en manga.