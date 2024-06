CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Xavier Gens, “En las profundidades del Sena” (“Sous la Seine” en su idioma original y “Under Paris” en inglés) es una película francesa de Netflix que sigue a Sophia (Bérénice Bejo), una bióloga marina que abandona sus estudios sobre las mutaciones de los tiburones relacionadas con el clima tras la muerte de su equipo. Sin embargo, cuando el tiburón apodado Lilith llega al Sena unos días antes de celebrarse un triatlón internacional tiene que involucrarse una vez más. ¿Qué pasó con la científica y la criatura mortal? A continuación, te cuento los principales eventos del thriller de acción y terror.

La cinta que tiene una duración de 104 minutos empieza con Sophia y su equipo siguiendo el rastro de tiburón con el marcador número siete. Cuando Lilith está cerca tres buzos se sumergen y se preparan para tomar una muestra, sin embargo, se encuentran con otros tiburones de gran tamaño y aspecto particular. Lilith llega y tras el acercamiento de uno de los buzos, ataca y asesina a todos, incluido el esposo de Sophia. Esta última salta al agua y dispara contra el animal, pero es arrastrada a las profundidades del mar. Sobrevive solo porque logra liberarse de la red.

Destrozada por la trágica muerte de sus colegas y de su esposo Chris, la protagonista de “En las profundidades del Sena” abandona su investigación con su asociación Ocean Origins. Pero tres años después, un activista medioambiental llamado Mika (Léa Léviant) descubre un enorme tiburón acechando en el Sena pocos días antes de que se celebre el Campeonato Mundial de Triatlón en París, y es el mismo que Sophia estaba siguiendo.

Sophia perdió a su esposo y a su equipo debido al ataque de un tiburón en la película francesa “En las profundidades del Sena” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”?

Mika se pone en contacto con Sophia y la lleva a las instalaciones de su colectivo Save Our Sea para mostrarle a Lilith a través de su localizador. Además, le pide ayuda para regresar al tiburón al mar antes de que muera por no estar en su hábitat natural. Sophia prefiere mantenerse al margen, así que la entusiasta joven se sumerge en el Sena con la ayuda de su novia. La policía las descubre y detienen a Mika, quien revela lo que sabe del tiburón. Por supuesto, los oficiales no le creen.

No obstante, encuentran el cuerpo de hombre que demuestra que la historia de Mika podría ser real. Convocan a Sophia, quien confirma que se trata de un tiburón. La jefa de policía no está convencida, así que envía a su equipo a investigar. A pesar de las advertencias de la bióloga marina, Adil (Nassim Lyes) y sus compañeros emprenden la peligrosa misión. Sophia acepta acompañarlos y rastrear a la criatura.

Mika teme que asesinen a Lilith, así que le pide a su novia que desactive su localizador. Esto pone en grave peligro a los policías, que logran salir del agua ilesos. Cuando la bióloga le reclama a la activista por su actuar tan imprudente, ella recalca que solo intenta proteger a los animales. Al escuchar que Lilith es muy peligrosa, solo atina a culpar a Sophia por la muerte de su equipo.

Luego de conocer la historia de Sophie, Adil se disculpa con ella y le pide ayuda. Mientras tratan de localizar al tiburón, la novia de Mika aparece y advierte que Lilith se esconde en el depósito de aguas residuales y que la activista planea guiarla al mar. Al evento de Mika asisten varias personas, así que la policía debe actuar con cautela, pero cuando la enorme criatura llega y ataca a Mika todo se sale de control. En medio del alboroto, otras personas caen al agua y tienen el mismo destino.

Adil acepta ayudar a Sophia en su plan para deshacerse de Lilith y sus crías en la película francesa “En las profundidades del Sena” (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”?

¿Qué pasó con Lilith y Sophia?

Después del baño de sangre, la alcaldesa, que anteriormente se negó a reconocer la gravedad del asunto y ordenó solucionarlo sin arruinar sus planes para el Triatlón, culpa a los oficiales e insiste en no compartir la información con el público, ya que eso arruinaría el gran evento deportivo. Además retira a la policía del caso y se lo encomienda a la armada.

Gracias a una de la crías de Lilith, la protagonista de “En las profundidades del Sena” confirma que se han adaptado al agua dulce y que el depósito de aguas residuales es su nido. También descubre que se reproducen por partenogénesis y que ya no son marrajos, sino una nueva especie.

Mientras la alcaldesa niega que existan tiburones en el Sena ante los medios de comunicación, Sophia convence a Adil de intervenir para evitar otro baño de sangre. Junto a su equipo, el oficial planea utilizar los proyectiles que encontraron en el río unos días atrás. Gracias a la colaboración de Caro, quien está con la alcaldesa en el evento deportivo, el equipo logra pasar el control militar y se preparan para la siguiente etapa del plan.

A pesar de los esfuerzos de los policías y la muerte de la mayor parte del equipo, los explosivos no lograron acabar con todos los tiburones y menos con Lilith, quien se dirigió a los nadadores e inició otro baño de sangre. Mientras los asistentes al evento trataban de escapar, los militares dispararon con todo lo que tenían sin pedir la autorización de la policía y detonaron los explosivos provocando que Paris quede bajo el agua.

Al final de “En las profundidades del Sena”, Adil y Sophia terminan en medio del agua rodeados de tiburones. En los créditos finales se muestra un mapa que confirma que los tiburones se extenderán por todo el mundo.

Sophia queda en medio del agua y rodeada de tiburones al final de la película francesa “En las profundidades del Sena” (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EN LAS PROFUNDIDADES DEL SENA”?

“En las profundidades del Sena” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película francesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.