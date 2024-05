¿Sabías que Elsa Pataky interpreta a dos personajes en “Furiosa: A Mad Max Saga”? La actriz española vuelve a compartir roles con su pareja Chris Hemsworth después de “12 Strong” y “Thor: Love and Thunder”. En el drama bélico dirigido por Nicolai Fuglsig da vida a Jean Nelson, mientras que en la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tiene un cameo como Mujer Lobo. Pero ¿qué roles asume en la precuela de la película de acción post-apocalíptica de 2015? A continuación, te comparto más detalles de su participación en la cinta protagonizada por Anya Taylor-Joy.

“Son dos personajes diferentes”, señaló Elsa Pataky en conversación con Fotogramas. “George Miller me dijo si quería hacer el de Vuvalini, que era un papel pequeño, y luego me ofreció el otro porque sabía que iba en moto y montaba a caballo. Me dijo que serían perfectos para mí”.

Asimismo, agregó: “George Miller es un hombre encantador, ha sido una experiencia increíble trabajar con él. Son dos personajes muy interesantes. Ha sido muy divertido hacer dos personajes tan diferentes, aunque el segundo sea bastante terrorífico”.

Uno de papeles de Elsa Pataky en la película “Furiosa: A Mad Max Saga" es el de la General Vuvalini (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ PERSONAJES INTERPRETA A ELSA PATAKY EN “FURIOSA”?

Primero, la madrileña de 47 años aparece en “Furiosa” como la General Vuvalini, quien acompaña a Mary Jabassa (Charlee Fraser) en busca de su hija luego de que es secuestrada violentamente del Lugar Verde de Muchas Madres.Ambas siguen el rastro de los motoristas en la arena del Páramo.

La misión resulta infructuosa y solo Vuvalini puede volver al Paraje Verde, mientras que Mary muere ante la mirada horrorizada de Furiosa, quien promete vengarse de Dementus (Chris Hemsworth), el señor de la guerra.

En contraste con este personaje heroico, Elsa Pataky interpreta a Mr. Norton, miembro de la malvada pandilla de motociclistas liderada por Dementus. El personaje tiene múltiples cicatrices y aparece por primera vez en la batalla para eliminar a los más débiles.

Elsa Pataky también interpreta a Mr. Norton en la película "Furiosa", precuela de "Mad Max: Fury Road" (Foto: Warner Bros.)

OTROS ACTORES QUE TIENEN DOS PAPELES EN “MAD MAX”

Pero Elsa Pataky no es la única que tiene más de un papel en “Furiosa”. Lachy Hulme da vida a Rizzdale Pell, otro miembro de la horda de Dementus. Luego vuelve a aparecer en la película de acción y ciencia ficción como Joe, papel que originalmente interpretó el fallecido Hugh Keays-Byrne en “Fury Road”.

En la saga “Mad Max”, Keays-Byrne interpretó al villano Toecutter en la cinta de 1979 y luego asumió el rol del tirano de la Ciudadela en la película protagonizada por Charlize Theron.