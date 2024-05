La película “Furiosa: A Mad Max Saga” ya está disponible en los cines a nivel internacional, por lo que los fans de la impresionante saga de acción del director George Miller por fin podemos disfrutar de esta aventura postapocalíptica protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. Así, si ya viste la precuela de “Mad Max: Fury Road”, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su final explicado (ending explained).

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 148 minutos de metraje y se centra en la historia de la joven Furiosa (personaje interpretado por Charlize Theron en “Fury Road”).

Resulta que, mientras el mundo se desmorona, ella es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motociclistas liderada por el Señor de la Guerra Dementus.

Así, navegando por Wasteland, todos se encuentran con la Ciudadela presidida por The Immortan Joe. Entonces, mientras los dos tiranos luchan por el dominio, la chica debe sobrevivir a muchas pruebas... a la par que reúne los medios para encontrar el camino a casa.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FURIOSA: A MAD MAX SAGA”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película de George Miller, vemos cómo Dementus lleva a Gastown prácticamente a la ruina. Y, para desgracia de nuestros protagonistas, el villano logra emboscar a Furiosa y Praetorian Jack.

Ambos intentan escapar, pero el sujeto los alcanza, hiriendo el brazo izquierdo de la joven en el proceso. Jack, entonces, es torturado hasta la muerte... mientras que Furiosa toma el valor para cortarse la extremidad herida y regresar a la Ciudadela.

En este periodo, ella se coloca su icónica prótesis mecánica de brazo y lidera el asalto contra Dementus y algunos de sus secuaces, logrando torturar al cruel líder, exigiéndole de regreso los años que le quitó.

El hombre finalmente la reconoce y le asegura que la venganza no la sanará. Sin embargo, Furiosa acaba con él... mostrándose diversas versiones alternativas de su muerte: un disparo en la nuca y su agonía al ser arrastrado por un vehículo, entre ellas.

Y, aunque no está claro cuál fue su final, se presume que Furiosa lo llevó de contrabando a la Ciudadela y plantó la semilla de melocotón de su madre en su carne.

Con el paso de los años, el árbol creció a través de el tirano aún vivo... sin forma alguna de escapar. De esta forma, ella venga la muerte de su mamá , Praetorian Jack y muchos más.

Así, la tortura le permite a Dementus hacer lo que nunca pudo: dar vida. Aparentemente, los regalos de la naturaleza pueden crecer hasta en los lugares más inesperados.

Anya Taylor-Joy es la figura principal del póster de la película "Furiosa: A Mad Max Saga" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FURIOSA: A MAD MAX SAGA”?

Tras esto, Furiosa se convierte en la Imperator de Joe y en la conductora de un nuevo War Rig. Más tarde, ella se encuentra con las cinco esposas del jefe: The Splendid Angharad, Toast the Knowing, Cheedo the Fragile, Capable y The Dag.

La película termina con las mujeres en el interior del War Rig de Furiosa, mientras se preparan para un supuesto viaje de suministros que, en realidad, se trata de su camino a la libertad. Es decir, el filme acaba justo donde comienza “Mad Max: Fury Road”.

Esto supone que, tras años de preparación, nuestra protagonista por fin tiene el poder suficiente para llevar a cabo un plan de escape adecuado.

Eventualmente, como vimos en “Fury Road”, Furiosa se da cuenta de que el Lugar Verde ya no existe, pero -al final- toma la Ciudadela para ella y las esposas liberadas.

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “FURIOSA: A MAD MAX SAGA”?

En la escena post-créditos de “Furiosa”, podemos ver el muñeco del pájaro que identificaba a Nux (personaje de la franquicia interpretado por Nicholas Hoult) tambaleándose en un vehículo.

En ese sentido, aunque la secuencia no le aporta mayor valor a la historia, sí es un indicio de que la franquicia “Mad Max” continuará.

Todavía no se sabe en qué se centrará este nuevo proyecto de George Miller, pero sus seguidores ya lo estamos esperando con ansias.