La película “Challengers” (en español: “Desafiantes” o “Rivales”) es uno de los grandes estrenos del 2024, pues no solo marca el regreso del director Luca Guadagnino a la pantalla grande, sino que tiene a Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist como protagonistas. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes de la cinta ambientada en el competitivo mundo del tenis profesional? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que el filme llega a los cines de Latinoamérica el jueves 25 de abril del 2024, mientras que, en España y Estados Unidos, estará disponible en las carteleras desde el viernes 26 de abril.

Así, a lo largo de 131 minutos, el proyecto se centra en Tashi, una exjugadora de tenis casada con un campeón con una mala racha de derrotas. Entonces, la estrategia de la mujer para la redención de su esposo da un giro sorprendente cuando este debe enfrentarse a Patrick, su antiguo mejor amigo y ex novio de nuestro protagonista.

De esta manera, a medida que sus pasados y presentes chocan... Tashi debe preguntarse a sí misma cuánto le costará ganar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Challengers”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CHALLENGERS”?

1. Zendaya como Tashi Duncan

Para saber quién es quién en la película de Luca Guadagnino, debemos comenzar con la protagonista: Tashi Duncan. Ella es una entrenadora que antes figuraba entre las tenistas con más talento del mundo, pero diversas circunstancias hicieron que abandonara su carrera y se centre en entrenar a su esposo para ocupar su lugar en la industria.

Está interpretada por Zendaya, la talentosa actriz a quien hemos visto en proyectos como “Dune”, la trilogía “Spider-Man” del MCU, “The Greatest Showman” y la serie “Euphoria”.

Zendaya interpreta a Tashi Duncan en la película “Challengers” de Luca Guadagnino (Foto: MGM)

2. Mike Faist como Art Donaldson

Art Donaldson, por su parte, es el esposo de Tashi. Él comenzó su carrera como tenista aficionado, pero permitió que su pareja lo moldeara hasta convertirlo en uno de los mayores talentos del deporte.

El artista que asume el papel es Mike Faist, quien también forma parte de los elencos de “West Side Story”, “Panic”, “Pinball: The Man Who Saved the Game” y “Wildling”.

Mike Faist como Art Donaldson en una escena de la película “Challengers” (Foto: MGM)

3. Josh O’Connor como Patrick Zweig

Patrick Zweig tiene historia con el matrimonio, pues mantuvo una relación sentimental con Tashi y fue el mejor amigo de Art. Sin embargo, eventualmente, su carrera en el deporte se vio truncada por una interminable racha de derrotas.

El histrión que asume el personaje es Josh O’Connor, estrella británica reconocida por su trabajo previo en “The Crown”, “Cinderella”, “Emma.” y “God’s Own Country”.

Josh O’Connor como Patrick Zweig en una escena de la película “Challengers” (Foto: MGM)

4. AJ Lister como Lily Donaldson

En “Challengers”, AJ Lister le da vida a Lily Donaldson, la hija del matrimonio protagonista. En la filmografía de la joven actriz, se encuentran títulos como “Jedo’s Dead”, “Birth/Rebirth” y “A Haunting”.

AJ Lister como Lily y Mike Faist como Art Donaldson en el detrás de cámaras de la película “Challengers” de Luca Guadagnino (Foto: MGM)

5. Nada Despotovich como la madre de Tashi

Nada Despotovich es una famosa actriz estadounidense que interpreta a la madre de Tashi en esta producción. Ella también es parte de los elencos de “Jerry Maguire”, “Don Juan DeMarco”, “Moonstruck” y “Storm of the Century”.

La famosa Nada Despotovich es parte del elenco de la película “Challengers” (Foto: MGM)

Otros actores y personajes de “Challengers”:

Naheem Garcia como el padre de Tashi

Hailey Gates como Helen

Jake Jensen como Finn Larsen

Darnell Appling como un árbitro

Bryan Doo

Shane T Harris

Joan Mcshane

Chris Fowler

Mary Joe Fernandez