La película “Dune: Parte 2″ ya está disponible en los cines alrededor del mundo, por lo que miles de espectadores pueden disfrutar de la segunda entrega de la saga cinematográfica del director Denis Villeneuve. Como sabemos, esta se basa en la serie de novelas homónimas de Frank Herbert y, por lo tanto, nos sumerge en un universo de ciencia ficción con épicas aventuras y escenas memorables. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes del largometraje. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que esta cinta se titula “Duna: Parte dos” en español y se desarrolla a lo largo de 166 minutos, con un guion escrito por el mismísimo Denis Villeneuve y Jon Spaihts.

De esta manera, el filme explora el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia.

Entonces, al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, el joven se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “DUNE: PARTE 2”?

1. Timothée Chalamet como Paul Atreides

Para averiguar quién es quién en la película de Denis Villeneuve, debemos empezar con el protagonista: Paul Atreides. Él es el duque exiliado de la Casa Atreides, quien se unió a los Fremen en la primera cinta. Precisamente, en esta secuela, ellos lo apodan Paul “Muad’Dib”.

El actor que lo interpreta es el talentoso Timothée Chalamet, a quien también hemos visto en proyectos como “Lady Bird”, “Little Women”, “The French Dispatch” y “Call Me by Your Name”, obra con la que consiguió una nominación al Óscar.

Timothée Chalamet interpreta a Paul Atreides en la película "Dune: Part Two". Él es el Duque exiliado de la Casa Atreides (Foto: Warner Bros.)

2. Zendaya como Chani

Chani es una fuerte y rebelde joven Fremen que se convierte en el interés amoroso de Paul Atreides y, para alegría de muchos fans, tiene más minutos en pantalla gracias a esta secuela.

La actriz que le da vida al personaje es Zendaya, ganadora de dos premios Emmy por su trabajo en la serie “Euphoria”. En su filmografía, también destacan títulos como “The Greatest Showman”, “The OA” y la trilogía “Spider-Man” con Tom Holland.

Zendaya como Chani en una escena de la película "Dune: Parte 2" (Foto: Warner Bros.)

3. Rebecca Ferguson como Lady Jessica

Lady Jessica es la madre Bene Gesserit de Paul. Además, talcomo vimos en la primera película, ella era la concubina de Leto Atreides, el difunto padre de nuestro protagonista.

Está interpretada por Rebecca Ferguson, artista sueca que también es parte de los elencos de “Life”, la franquicia “Mission: Impossible”, “Doctor Sleep” y “The Girl on the Train”.

Al igual que en la primera película, Rebecca Ferguson interpreta a Lady Jessica en "Dune: Part Two" (Foto: Warner Bros.)

4. Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen

Feyd-Rautha Harkonnen se presenta en esta secuela como el sobrino del barón Harkonnen, por lo que -en un inicio- todo parece indicar que será el sucesor que gobernará Arrakis.

El actor que asume el papel es Austin Butler, nominado al premio de la Academia por su protagónico en “Elvis”. Él también ha aparecido en proyectos como “Zoey 101″, “Once Upon a Time in... Hollywood” y “The Dead Don’t Die”.

Timothée Chalamet como Paul Atreides y Austin Butler como Feyd-Rautha Harkonnen en una importante escena de la película "Dune 2" (Foto: Warner Bros.)

5. Florence Pugh como la princesa Irulan

La princesa Irulan aparece por primera vez en esta secuela. Ella no es otra que la hija del emperador Shaddam IV y, por lo tanto, tiene un papel clave en la Casa Corrino.

Está interpretada por la versátil Florence Pugh, británica nominada al Óscar por “Little Women” y estrella de obras como “Oppenheimer”, “Midsommar”, “Black Widow” y “Don’t Worry Darling”.

Florence Pugh interpreta a la princesa Irulan en la película “Dune - Parte 2" (Foto: Warner Bros.)

Otros actores y personajes de “Dune: Parte 2”:

Josh Brolin como Gurney Halleck

Dave Bautista como Glossu Rabban Harkonnen

Christopher Walken como el emperador Shaddam IV

Léa Seydoux como Lady Margot Fenring

Souheila Yacoub como Shishakli

Stellan Skarsgård como Vladimir Harkonnen

Charlotte Rampling como Gaius Helen Mohiam

Javier Bardem como Stilgar

Anya Taylor-Joy como Alia Atreides

Babs Olusanmokun como Jamis

Roger Yuan como Lieutenant Lanville

