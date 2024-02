La película “Mea culpa” de Tyler Perry es una gran alternativa del catálogo de Netflix para aquellos que buscan un drama judicial de suspenso en la plataforma de streaming. Pero, ¿conoces a todos los actores y personajes del largometraje? Pues, en esta nota, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que la cinta se desarrolla a lo largo de 120 minutos y está protagonizada por Kelly Rowland y Trevante Rhodes, entre otros destacados artistas.

Todos juntos narran la historia de una abogada penalista que debe elegir entre la familia, el deber y sus propios deseos pecaminosos luego de aceptar defender a un artista acusado de asesinato.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Mea culpa”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MEA CULPA”?

1. Kelly Rowland como Mea Harper

Si quieres saber quién es quién en la película de Netflix, debemos empezar con la protagonista: Mea Harper. Ella es una abogada que se esfuerza en mantener la profesionalidad con sus clientes. Sin embargo, cuando acepta el caso de Zyair, lucha por mantener la compostura y evitar que el deseo tome el control de la situación.

La estrella que la interpreta es Kelly Rowland, cantante que saltó a la fama con el grupo Destiny’s Child, al lado de Beyoncé y Michelle Williams. Previamente, hemos visto su talento como actriz en los proyectos “Freddy Vs. Jason”, “Love by the 10th Date” y “Merry Liddle Christmas Baby”.

Kelly Rowland como Mea Harper, la protagonista de "Mea Culpa", película sobre un artista acusado de matar a su novia (Foto: Netflix)

2. Trevante Rhodes como Zyair Malloy

Zyair Malloy, por otro lado, es un artista acusado del homicidio de su novia. Y, aunque todas las pistas apuntan a su culpabilidad, le asegura su inocencia a su abogada Mea.

El actor que le da vida al personaje es Trevante Rhodes, quien también ha participado en producciones como “Moonlight”, “Bird Box”, “The Predator”, “12 Strong” y “The United States vs. Billie Holiday”.

Trevante Rhodes interpreta a Zyair Malloy en la película "Mea culpa". Él es un artista acusado de asesinar a su novia (Foto: Netflix)

3. Nick Sagar como Ray

Ray es el fiscal asignado al caso de Zyair, por lo que espera demostrar la responsabilidad del artista en el crimen. No obstante, en secreto, busca que su papel en el caso beneficie su campaña política.

El histrión que asume este rol es Nick Sagar. En su filmografía, destacan los títulos: “The Princess Switch”, “Ill Manors” y “Run the World”.

Nick Sagar interpreta a Ray, el fiscal del caso principal de la película "Mea culpa" (Foto: Netflix)

4. Sean Sagar como Kal

Kal es el hermano de Ray y quien evita contarle a su familia sus dificultades para encontrar trabajo. El actor que lo interpreta es Sean Sagar, hermano en la vida real de su colega Nick Sagar. El también ha aparecido en proyectos como “Our Girl”, “NCIS: Sydney” y “The Man”.

Sean Sagar interpreta a Kal, el hermano de Ray en la película "Mea Culpa" (Foto: Netflix)

5. RonReaco Lee como Jimmy

Jimmy es el investigador privado que Mea contrata para ayudarla a averiguar si Zyair es culpable o no del delicado crimen del que se le acusa.

El artista que se pone en la piel del personaje es RonReaco Lee, integrante de los elencos de “Burn Notice: The Fall of Sam Axe”, “2 Minutes of Fame”, “The First Wives Club”, “Americanizing Shelley” y “Guess Who”.

RonReaco Lee interpreta a Jimmy en la película "Mea Culpa" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Mea culpa”:

Shannon Thornton como Charlise

Angela Robinson como Renee

Kerry O’Malley como Azalia Hawthorne

Arianna Barron como Jenna

Connor Weil como Bobby

Candice Fawcett como Carrie

María Gabriela González como Hydie

