Las comedias románticas suelen ser una apuesta segura de éxito en el streaming. Aunque no siempre sea así, no hay mucho riesgo al estrenarla, en especial cuando tienes en tu elenco a estrellas internacionales. Sin embargo, hay otras cintas de este género que, con artistas excelentes aunque no tan populares, pueden conseguir una grata sorpresa dentro de plataformas como Netflix. Y, sobre todo, si la trama tiene la cantidad de drama como para pasar de la risa al llanto.

Por supuesto que esto no es del gusto de todo el mundo, en especial de los críticos. Esta cinta de Netflix, por ejemplo, ha tenido una gran carga emotiva sobre su propuesta principal de contar una historia romántica.

A pesar de las recepciones negativas, el público en general la ha recibido con gusto e, incluso, les ha hecho pensar en el matiz de destino que tienen muchas relaciones románticas fuera de la pantalla.

Si todavía piensas que el amor puede ser un destino, la película “Al borde del abismo” te lo puede confirmar con su trama. Antes de que te cuente más, te dejo el tráiler oficial de la cinta disponible en Netflix. Que el título no te confunda: sí es una comedia romántica, pero tiene su drama potente.

¿DE QUÉ TRATA “AL BORDE DEL ABISMO”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “Al borde del abismo”: “Después de un álbum de regreso fallido, una estrella de rock se retira a una casa en un acantilado en Chipre, solo para descubrir que su nueva vida se complica por los visitantes... y un viejo amor”.

John es el rockero que, junto a Sia, protagoniza la película estadounidense dirigida por Stelana Kliris. El música ha comprado una casa a un precio muy barato y descubre que hay una razón sombría detrás: frente a su nuevo hogar, las personas se lanzan al acantilado para morir.

Este lado sombrío, sin embargo, cambia cuando John va conociendo más de Chipre y se reencuentra con una mujer que había encantado su corazón años atrás. Sin embargo, agotado de la vida, John finge no conocerla y se recluye.

Lo que cambia su actitud frente a su nueva vida es Melina, una joven cantante con la que se ha conectado de una manera única. No sabe que hay una conexión insospechada entre ambos y que Sia tiene mucho que contarle al respecto.

John y Sia en una escena de la película "Al borde del abismo" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “AL BORDE DEL ABISMO”

Harry Connick Jr. como John

Agni Scott como Sia

Ali Fumiko Whitney como Melina

Tony Demetriou como Capitán Manoli

Lea Maleni como Koula

Athina Roditou como Anna

Clarence Smith como Jimmy

Angeliki Philippidou como Marikou

¿CÓMO VER “AL BORDE DEL ABISMO”?

La película “Al borde del abismo” se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Para ver la cinta, de manera online, debes contar con una suscripción.