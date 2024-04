Una declaración de amor, un rechazo y el arrepentimiento son parte de esta comedia romántica que llega a Netflix. Se trata de “Todo el mundo me ama” (“Bie dui wo dong xin” en su idioma original y “Everyone Loves Me” en inglés), serie china de Youku que narra la historia de una joven que revela que está enamorada de un compañero de clase, pero es rechazada. No obstante, el amor aún puede encontrar una manera cuando sus habilidades de juego capten su atención. A continuación, te comparto más detalles sobre la trama, la lista de miembros del elenco, la cantidad de episodios y más datos sobre el drama asiático.

Dirigida por Yu Zhong Zhong y Li Qing Rong a partir del guion de Zhao Cong y Xu Ting, la producción china que se emitió originalmente desde el 1 de marzo de 2024 cuenta con elenco conformado por actores como Lin Yi, Zhou Ye, Jiang Yi Ming, Tang Meng Jia, Zhan Yu, Liang Zhi Gang, Tan Jia Tai, Zhang Yi Jun, Wang Xue Yuan y Chai Jun Zhe.

¿EN QUÉ SE BASA “EVERYONE LOVES ME”?

“Todo el mundo me ama” se basa en la novela “Bie Dui Wo Dong Xin” de Qiao Yao, quien también escribió libros como “Love Scenery”, “Only For Love” y “Landing on My Heart”. “Bie Dui Wo Dong Xin” tiene 66 capítulos.

Yue Qianling (Zhou Ye) y Gu Xun (Lin Yi) se conocen en la universidad en la serie china "Todo el mundo me ama" (Foto: Youku)

¿DE QUÉ TRATA “TODO EL MUNDO ME AMA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Youku, en “Todo el mundo me ama”, “el día que Yue Qianling renunció, casualmente se cruzó con su amor secreto, Gu Xun, quien acababa de unirse como jefe de la novena unidad de negocios. Ella no dudó en regresar a la empresa para perseguir audazmente a Gu Xun, pero él permaneció indiferente. Incluso rechazó duramente su confesión delante de todos.

Lo que ella no sabía era que Gu Xun se había enamorado de su intrépido amigo en línea ‘Sticky Dough Twist’. ¿Quién hubiera esperado que su amiga en línea resultara ser la propia Yue Qianling? Al descubrir la verdad, Gu Xun no tiene más remedio que embarcarse en un divertido y conmovedor viaje de ‘búsqueda inversa’”.

Por lo que he visto en el tráiler, tras ser rechazada por Gu Xun, Yue Qianling comparte su historia con sus amigos en línea. Uno de ellos es Gu Xun, quien ha estado enamorado de su amiga en línea durante un tiempo. Al comprender que cometió un error, trata de remediarlo por todos los medios.

¿CÓMO VER “TODO EL MUNDO ME AMA”?

“Todo el mundo me ama” se estrenará en Netflix el viernes 19 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie china solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

La primera temporada de “Everyone Loves Me” también está disponible en Apple TV+.

TRÁILER DE “TODO EL MUNDO ME AMA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EVERYONE LOVES ME”

Lin Yi como Gu Xun

Fu Bo Han como Gu Xun de joven

Zhou Ye como Yue Qianling

Novena Unidad de Negocios

Jiang Yi Ming como Jiang Junnan

Tang Meng Jia como Chen Xinyi

Zhan Yu como Su Zheng

Liang Zhi Gang como Wei Han

Tan Jia Tai como Yi Hong

Zhang Yi Jun como Fan Xing

Wang Xue Yuan como Xiao Shu

Chai Jun Zhe como Wang Hai

Departamento de proyectos

Hong Yao como Jiang Yishi

Sun Chu Hong

Zhong Wei Lun

Zhang Song como Yin Jun

Liu Mei Han como Huang Jie

Otros

Lou Yi Xiao como Chen Yin

Yu Xin Yi como Stella

Jin Hui como CEO Wang

Personas cercanas a Gu Xun

Miao Wei Lun como Xiao Mai

Guan Zi Jing como Guo Luo

Chen Yi Sha como Gu Yunping

Lu Si Yu como el padre de Gu Xun

Personas cercanas a Yue Qianling

Shi Yu como el padre de Yue Qianling

Tian Miao como Lai Yunzhen

Wang Xiao Yun Zi como Yin Xue

Ding Bo como Fang Qingqing

He Feng Tian como Tang Xin

Lin Yi interpreta a Gu Xun, quien está enamorado de su amiga virtual, en la serie china "Todo el mundo me ama" (Foto: Youku)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “EVERYONE LOVES ME”?

“Todo el mundo me ama”, que cuenta con Xie Ying, Zhang Jun, Deng Xiao Hua y Zhang Long como productores ejecutivos, tiene 24 episodios.

Si te gustó esta nota sobre “Todo el mundo me ama”, te puede interesar más contenido sobre series y películas de Netflix que puedes encontrar en Mag: