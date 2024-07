El futuro de la humanidad está en juego, al igual que el destino de Katsuki Bakugo, pero los fanáticos de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en japonés) tienen que esperar una semana más para ver lo que sucede con sus personajes favoritos del popular anime basado en el manga homónimo escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. ¿A qué se debe el retraso? ¿Por qué el episodio 12 de la séptima temporada no se emitió el 27 de julio de 2024? A continuación, te comparto los motivos de la pausa.

El anime que se estrenó en abril de 2016 está ambientado en un mundo donde la mayoría de la población nace con superpoderes, llamados “Quirks”. A pesar de no poseer ningún poder, el protagonista, Izuku Midoriya, sueña con convertirse en un héroe. Gracias a su encuentro con el legendario héroe All Might, hereda el “One For All” e ingresa en la Academia U.A. para desarrollar sus habilidades.

La séptima temporada de “My Hero Academia” se estrenó en ytv y NTV el 4 de mayo de 2024, con 4 episodios especiales recopilatorios que se transmitieron en el mes de abril. Los nuevos 25 episodios cubren el arco “Star and Stripe” (capítulos 329-334), el arco “Traidor de la U.A.” (capítulos 335-342) y las primeras partes del arco de la “Guerra Final”.

La séptima temporada 7 de "My Hero Academia" tiene 25 episodios que también puedes ver en Crunchyroll (Foto: Bones)

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL ESTRENO DEL EPISODIO 12 DE “MY HERO ACADEMIA 7″?

Esta no es la primera vez que un episodio de la séptima temporada no se emite en su fecha programada. A finales de junio de 2024, se anunció una pausa de una semana y regresaron el sábado 13 de julio. Por eso, no fue una sorpresa que el episodio 12 se reprograme del 27 de julio al sábado 3 de agosto. Pero ¿cuál es la razón?

La pausa del anime se debe al inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras la inauguración del gran evento deportivo, las cosas volverán a la normalidad. Tampoco es la primera vez que se produce un retraso por las Olimpiadas, en 2021 también se tomó un descanso por los Juegos Olímpicos de Tokio.

Por otro lado, los fanáticos de “My Hero Academia” esperan con ansias cada nuevo capítulo de la séptima temporada, ya que cada vez está más cerca el final del anime. El manga finaliza el 5 de agosto de 2024 y la película ' My Hero Academia: You’re Next ' se estrenará en Japón en agosto.

Ochako Uraraka es uno de los personajes principales del anime "My Hero Academia". Ella es una estudiante de la Clase 1-A en la Academia U.A. (Foto: BONES)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA” - TEMPORADA 7 EPISODIO 12?

El episodio 12 de la séptima temporada de “My Hero Academia” se estrenará el 3 de agosto de 2024 en Japón a través de ytv y NTV. Si te encuentras en Latinoamérica o Estados Unidos, puedes disfrutar de “My Hero Academia” a través de Crunchyroll, Netflix y Funimation.

¿A qué hora ver la temporada 7 de “My Hero Academia”?