CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Ao Morita titulada “Yomei Ichinen to Senkoku Sareta Boku ga, Yomei Hantoshi no Kimi to Deatta Hanashi”, “Pinceladas de amor” (“Drawing Closer” en inglés) es una película japonesa de Netflix que narra la historia de Akito Hayasaka (Ren Nagase), quien padece una enfermedad cardíaca terminal, y Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi), a quien solo se quedan seis meses de vida. El coraje inquebrantable ante la muerte que muestra Haruna motiva a Akito a seguir luchando y a ocultar su padecimiento para hacer más agradable los últimos días de su amiga. ¿Qué pasó con los protagonistas del drama romántico? A continuación, te cuento el desenlace.

La cinta dirigida por Takahiro Miki a partir del guion de Tomoko Yoshida empieza con Akito conociendo a Haruna en la azotea del hospital donde se enteró que le queda solo un año de vida. La resolución de la joven ante su inminente destino, llama la atención de Hayasaka, quien entabla una amistad con ella. Desde ese día, la visita frecuentemente y le lleva flores. Gerberas, por recomendación de la florista ya que tiene distintos significados.

Haruna recupera los ánimos y comparte con su nuevo amigo sus pinturas, además lo motiva a volver a pintar y postular a la Exhibición Nika. En tanto, el protagonista de “Pinceladas de amor” busca la manera de alegrar cada día de Haruna. Por eso, habla con Aya Miura, una antigua amiga de Sakurai, para convencerla de que la visite en el hospital. También intenta contactar a los padres de Haruna.

Akito Hayasaka (Ren Nagase) invita a Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) al festival de su escuela en la película japonesa "Pinceladas de amor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PINCELADAS DE AMOR”?

¿Dónde están los padres de Haruna?

Hayasaka descubre que la enfermera que vigila a Haruna también es su madre. Tras una conversación con ella, descubre que el padre de la joven artista falleció en un accidente automovilístico cuando intentaba llevar a su hija a la playa. En otro momento, Haruna le pide a su amigo que la acompañe a ver los fuegos artificiales del 20 de agosto y Akito le promete estar a su lado ese día. No obstante, su enfermedad se lo impide.

Unos días antes, durante una salida con sus amigos, Akito sufrió un ataque cardíaco y fue internado en el hospital. Despertó el 20 de agosto y luego de ver todos los mensajes de Haruna, la llamó para disculparse. Aunque intenta explicar la razón por la que rompió su promesa, Haruna lo interrumpe y le pide que se enfoquen en los fuegos artificiales que vislumbran a través de sus ventanas.

Mientras Akito promete el siguiente año lo verán juntos, aferrándose a la idea de que Haruna pueda superar la esperanza de vida que los médicos le dieron, la joven intenta confesarle algo, pero prefiere guardar silencio. Cada vez le queda menos tiempo a Sakurai, así que Hayasaka prácticamente arrastra a Aya al hospital. Después de un emotivo abrazo, las amigas arreglan sus diferencias.

¿Por qué Haruna y Aya se distanciaron?

Debido a su enfermedad, Haruna no se graduó junto a sus compañeros de escuela, así que su mejor amiga Aya le hizo un diploma falso, incluso faltó a una reunión con sus amigos para conseguir su regalo. Sin embargo, Haruna no se lo agradeció y terminó su amistad. Haruna era consciente de que su concisión empeoraba y no quería arrastrar a su amiga a esos complicados momentos.

Aya también visita frecuentemente a Haruna y trata de alegrar los días de su amiga. De hecho, consigue dos boletos para el festival escolar y se los entrega a Akito para que él invite a Haruna. De regreso al hospital, los protagonistas de “Pinceladas de amor” visitan una playa. Una vez más, Akito intenta compartir su secreto, pero su amiga no se lo permite.

Akito Hayasaka (Ren Nagase) acompaña a Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) en el hospital y la pinta en su cuadro en la película japonesa "Pinceladas de amor" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “PINCELADAS DE AMOR”?

¿Qué pasó con Haruna y Akito?

Cuando Haruna le pide a Akito que la pinte, el artista habla del día en que se conocieron. Le explica que estaba atravesando por un momento complicado, pero al verla y escucharla en la azotea del hospital su perspectiva sobre la vida cambió. Haruna también confiesa que ese día descubrió que le quedaban seis meses y que aunque en ese momento estaba resignada, ahora no quería morir, deseaba más tiempo con él y con Aya. Por lo tanto, está decidida a luchar.

Después de que Haruna lo insta a luchar, Akito le dice a su familia que acepta someterse a la cirugía vanguardista sobre la que investigó el doctor Kikuchi. El entusiasmo de Hayasaka se termina cuando la condición de Haruna empeora. Mientras espera noticias en el hospital, Akito sufre un ataque al corazón, es hospitalizado y al despertar descubre que su amiga falleció.

La madre de Haruna le entrega los dibujos de su hija. También descubre un mensaje encriptado de Haruna: ella sabía sobre su enfermedad y aunque no logró confesarle sus sentimientos, le dejó tres gerberas, que significan “te amo”. Akito continúa luchando contra su enfermedad. Pero no está solo, Aya lo acompaña en su proceso, de la misma manera que él lo hizo con Haruna. El artista tiene un poco más de tiempo gracias a la operación. Lo aprovecha para postular a la exhibición Nika.

No obstante, Akito también muere, un año después, en la misma fecha que Haruna. Aya lo acompañó en sus últimos días y le dibujó tres gerberas en las uñas de las manos. Al final de “Pinceladas de amor”, Aya lleva esas flores para sus amigos y se exhibe la pintura de Akito en la que aparece Haruna.

Akito Hayasaka (Ren Nagase) y Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi) mueren al final de la película japonesa "Pinceladas de amor" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PINCELADAS DE AMOR”?

“Pinceladas de amor” está disponible en Netflix desde el 27 de junio de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película japonesa solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.