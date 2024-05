“Walker”, reboot de la serie “Walker, Texas Ranger”, que se emitió de 1993 a 2001 y fue protagonizada por Chuck Norris, no tendrá una quinta temporada, ya que fue cancelada por The CW mientras aún se emite la cuarta entrega de la ficción desarrollada por Anna Fricke. Aunque se trata de una mala noticia para los fanáticos del drama de acción estelarizado por Jared Padalecki, no es realmente una sorpresa. El 20 de mayo de 2024, Deadline informó que los sets de la serie estaban siendo desmantelados y que había pocas probabilidades de renovación. A continuación, te comparto más detalles al respecto.

“Queremos agradecer a todo el elenco, equipo, escritores, directores y productores de ‘Walker’ por su arduo trabajo y dedicación durante cuatro temporadas increíbles”, dijo la cadena en un comunicado. “También queremos agradecer especialmente a la estrella y productor ejecutivo Jared Padalecki, quien ha sido miembro de la familia The CW durante más de 20 años y fue parte integral de algunos de los mayores éxitos de la cadena”.

Por su parte, el actor de 41 años recordado por interpretar a Sam Winchester en la serie “Supernatural” escribió en su cuenta de Instagram: “Es con gran pesar que comparto esta noticia con ustedes. #Walker no se transmitirá en [The] CW por quinta temporada. Es una noticia difícil, sin duda, pero estamos MUY agradecidos por la #WalkerFamily que se ha construido, tanto dentro como fuera del set. Después de cuatro temporadas juntos, hemos sentido el amor y el apoyo de toda la #WalkerFamily y estaremos eternamente agradecidos”.

“Con demasiada frecuencia, somos nosotros los que recibimos los elogios, la gratitud y los halagos y, con demasiada frecuencia, perdemos la oportunidad de devolverlo a donde pertenece… ¡CON LOS FANS!”, agregó. “En este mundo, el hogar no es un ‘lugar’; es una relación. Los ‘lugares’ se pueden perder. Las ‘relaciones’ pueden vivir para siempre. Nuestra gratitud y amor por toda la #WalkerFamily vivirá para siempre. Ha sido un honor único ser parte del elenco y el equipo (¡y del fandom!) que ayudaron a #Walker a contar las historias que contamos. Siempre sonreiré por los años que pasé con el elenco, el equipo, el estudio, la red y el fandom que hicieron todo esto posible”.

Jared Padalecki interpretó al legendario Ranger de Texas Cordell Walker en las cuatro temporadas de "Walker" (Foto: The CW)

¿POR QUÉ THE CW CANCELÓ “WALKER” TRAS CUATRO TEMPORADAS?

The CW no ha revelado oficialmente la razón de la cancelación de “Walker”, uno de los programas fue renovado luego de que Nexstar Media Group adquiriera la propiedad mayoritaria de The CW en agosto de 2022, pero no es ningún secreto que la cadena ha estado recortando costos en el lado de la programación de entretenimiento para enfocarse en deportes, ya que busca rentabilidad.

Según TV Line, la serie que tiene como productores ejecutivos a Anna Fricke, Dan Lin, Lindsey Liberatore, Jared Padalecki y Jessica Yu “tiene un promedio de más de un millón de espectadores totales con una calificación de demostración de 0.1 (con reproducción en vivo+7), una disminución del 16 % en audiencia pero estable en la demostración en comparación con sus números de la temporada 3″.

No obstante, en abril de 2024, Deadline señaló que “Walker” no podría continuar “sin un aumento significativo en su tarifa de licencia, que se cree que actualmente está entre $ 500 mil y $ 550 mil por episodio, la más baja entre los tres dramas heredados restantes de The CW”.

¿Qué pasará con el final de “Walker”? A pesar de que los productores no tenían planeado que el último capítulo de la cuarta temporada fuera el final de la serie, Brad Schwartz, presidente de entretenimiento de The CW, aseguró que el episodio tiene un final “extraordinariamente satisfactorio” y “es un final muy, muy bueno”.

Odette Annable interpreta a Geri Broussard, el interés amoroso de Cordell, en la temporada 4 de "Walker" (Foto: The CW)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “WALKER”?

La cuarta temporada de “Walker” se estrenó en The CW el miércoles 3 de abril de 2024 a las 8 p.m. ET/PT en Estados Unidos y terminará el 26 de junio.

Las tres temporadas anteriores de “Walker” están disponibles en Max.