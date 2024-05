Ambientada 300 años después de los eventos de “War for the Planet of the Apes” (2017), “El planeta de los simios: Nuevo reino” (“Kingdom of the Planet of the Apes” en su idioma original y “El reino del planeta de los simios” en España) es la nueva película de la popular franquicia. La cinta dirigida por Wes Ball a partir de un guion de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison se estrenará en Estados Unidos el 10 de mayo de 2024, mientras que a algunos países de Latinoamérica llega el 9 de mayo. Por lo tanto, la pregunta que muchos se hacen antes de ir al cine es si cuenta con escenas post- créditos. A continuación, te cuento si tiene alguna.

La fotografía principal de la cuarta entrega del reinicio o Reboot de “El Origen: El planeta de los simios” comenzó en octubre de 2022 en Disney Studios Australia en Sídney y concluyó el 15 de febrero de 2023. El elenco principal de la película de acción y ciencia ficción lo conforman Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville y Kevin Durand.

Después de que el virus logró infectar a todos los humanos supervivientes, el mundo le pertenece completamente a los simios en “Kingdom of the Planet of the Apes”, donde el líder Proximus Caesar ignora las enseñanzas de César y decide esclavizar a otros clanes. En tanto, el chimpancé Noa se embarca para determinar el futuro de los simios y los humanos.

Owen Teague, como el joven simio Noa y Freya Allen como la humana Mae, encabezan el elenco de la película "El planeta de los simios: nuevo reino" (Foto: 20th Century Studios)

“KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. “El planeta de los simios: Nuevo reino” no tiene ninguna escena post-créditos, lo que no resulta una sorpresa, ya que aunque esas secuencias adicionales se han vuelto muy populares en Hollywood, esta franquicia no suele utilizarlas. A excepción de “Rise of the Planet of the Apes”, que muestra la propagación de la gripe simia.

A pesar de que la película que tiene una duración de 145 minutos no cuenta con alguna escena posterior a los créditos, existe una razón por la que te gustaría permanecer en tu asiento. Se trata del sonido distintivo de un simio. ¿Qué significa? ¿Es un guiño del director que sugiere una próxima entrega?

El director Wes Ball confesó que, a pesar de que no se ha confirmado otra secuela, ya tiene planes de que la película sea el comienzo de una nueva trilogía. “No quiero decir que terminemos en un suspenso, pero ciertamente terminamos con la apertura de una nueva puerta, esencialmente, que nos permitirá continuar, ya sabes, si quisiéramos. Si tuviéramos el éxito suficiente para hacerlo”, compartió con Collider.

¿DE QUÉ TRATA “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Kingdom of the Planet of the Apes”, “el director Wes Ball da nueva vida a la franquicia épica global ambientada varias generaciones en el futuro después del reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en las sombras.

Mientras un nuevo líder simio tiránico construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que lo hará cuestionar todo lo que sabía sobre el pasado y tomar decisiones que definirán el futuro tanto de los simios como de los humanos”.