El famoso gato perezoso que apareció por primera vez en la tira cómica de Jim Davis de 1978 regresa a la pantalla grande en la película animada “The Garfield Movie”, también conocida como “Garfield: La película” y “Garfield: Fuera de casa”, dirigida por Mark Dindal a partir de un guión escrito por David Reynolds y el equipo de redacción de Paul A. Kaplan y Mark Torgove. En la nueva comedia, Garfield abandona su cómoda vida para seguir a su padre Vic, que es un gato callejero. ¿Quiénes conforman el reparto de voces? A continuación, te comparto la lista de miembros del elenco y otros detalles relevantes de la cinta.

El largometraje producido por John Cohen, Broderick Johnson, Andrew Kosove, Steven P. Wegner, Craig Sost y Namit Malhotra cuenta con las voces de Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, Bowen Yang, Janelle James y Snoop Dogg. Pero ¿ a qué personajes dan vida estos actores?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE GARFIELD MOVIE”

1. Chris Pratt como la voz de Garfield

Chris Pratt, conocido por dar vida a Peter Quill / Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y que anteriormente dio voz a Emmet Brickowski en “The Lego Movie” y al protagonista de “Super Mario Bros.: La película”, asume el rol de Garfield, la mascota de Jon Arbuckle. El gato se caracteriza por amar la lasaña y odiar los lunes.

El actor que le da voz al protagonista de la película animada "Garfield: Fuera de casa" es Chris Pratt (Foto: Sony Pictures)

2. Samuel L. Jackson como la voz de Vic

Samuel L. Jackson, que ha sido nominado al Premio Óscar, a los Globos de Oro y al Premio del Sindicato de Actores, que interpreta a Nick Fury en el MCU y también prestó su voz a Lucius Best / Frozone en “Los increíbles”, da vida Vic, el padre de Garfield que reaparece después de mucho tiempo. Se trata de un gato muy grande y de un tono más claro que el protagonista de “The Garfield Movie”.

Samuel L. Jackson como la voz de Vic, el padre del protagonista de la película animada "The Garfield Movie" (Foto: Sony Pictures Releasing)

3. Harvey Guillén como la voz de Odie

Harvey Guillén, reconocido por su papel como Guillermo de la Cruz en la serie " What We Do in the Shadows” de 2019 y por ser la voz de Perrito en la película “El Gato con Botas: el último deseo”, es el encargado de interpretar a Odie, un perro de Jon Arbuckle y el mejor amigo de Garfield.

Harvey Guillén le presta voz a Odie, el mejor amigo del famosos gato, en la película animada "The Garfield Movie" (Foto: Sony Pictures Releasing)

4. Nicholas Hoult como la voz de Jon Arbuckle

Nicholas Hoult, actor britanico que cuenta con un destacado repertorio filmográfico que incluye “X-Men: First Class”, “Warm Bodies”, “Jack the Giant Slayer”, “X-Men: Days of Future Past”, “Mad Max: Fury Road”, “Kill your friends”, “Equals”, “Rebel in the Rye”, “Sand Castle”, “The Favourite”, “Tolkien”, “The Banker”, The Menu” y “Renfield”, da voz de Jon Arbuckle, el dueño de Garfield y Odie.

Nicholas Hoult como la voz de Jon Arbuckle, dueño de Garfield y Odie, en la película animada "The Garfield Movie" (Foto: Sony Pictures Releasing)

5. Hannah Waddingham como la voz de Jinx

Hannah Waddingham, quien interpretó a la Septa Unella en la quinta temporada de “Game of Thrones”, apareció en la película “Los Miserables” de 2012 y en el thriller psicológico “Winter Ridge” de 2018, asume el papel de Jinx, una diva de las exposiciones felinas y una mente criminal.

Hannah Waddingham le da voz a Jinx, una criminal, en la película animada "The Garfield Movie" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Garfield Movie”:

Ving Rhames como la voz de Otto

Cecily Strong como la voz Marge

Brett Goldstein como la voz de Roland

Bowen Yang como la voz de Nolan

Janelle James como la voz de Olivia

Snoop Dogg

¿DE QUÉ TRATA THE GARFIELD MOVIE”?

De acuerdo con la sinopsis de “The Garfield Movie”, “el mundialmente famoso gato que odia los lunes y ama lasaña, ¡está a punto de vivir una salvaje aventura al aire libre! Después de un inesperado reencuentro con su padre perdido hace mucho tiempo, el desaliñado gato callejero Vic, Garfield y su amigo canino Odie se ven obligados a dejar su vida perfectamente mimada para unirse a Vic en un atraco hilarante y de alto riesgo”.

¿CÓMO VER “THE GARFIELD MOVIE”?

“The Garfield Movie” se estrenará en los cines de México y España el miércoles 1 de mayo del 2024, mientras que a algunos países de Latinoamérica llegará el 2 de mayo. En Estados Unidos se lanzará el 24 de mayo.