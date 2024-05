Después de la trágica muerte de Melisa (Asli Enver), quien en la anterior película decidió confiarle a su hijo al hombre del que se enamoró y al que conoció por unos meses, Fırat Fırtına (Kaan Urgancioglu), en la secuela “Un lugar seguro 2″ (”Sen Büyümeye Bak 2″ en su idioma original y “In Good Hands 2″ en inglés), padre e hijo recién reunidos intentan construir una nueva vida. ¿Quieres conocer más detalles sobre la cinta turca de Netflix dirigida por Ketche? A continuación, te comparto la trama, le fecha de estreno y la lista de miembros del reparto.

El drama romántico escrito por Hakan Bonomo y que tiene a James Gucciardo como encargado de fotografía cuenta con un reparto conformado por Kaan Urgancıoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Altay Hacıoğlu, Alper Baytekin y Perihan Savaş.

¿DE QUÉ TRATA “UN LUGAR SEGURO 2″?

De acuerdo con la descripción oficial de “Un lugar seguro 2″, un año después de la muerte de Melisa, Fırat aún se adapta a la vida de padre soltero. Además de lidiar con el duelo, debe procurar ser un buen tutor para Can, quien extraña demasiado a su madre y no le hace las cosas sencillas a Fırat.

Cuando una amiga le sugiere a Fırat buscar una nueva pareja, él lo descarta de inmediato, pero en medio de una discusión con Can conoce a una atractiva mujer que le hace pensar en el amor una vez más. No obstante, Can no está igual de entusiasmado con la recién llegada. No solo le preocupa que le quite la atención de su padre, también teme que se produzca otra tragedia.

Firat (Kaan Urgancioglu) y Can (Mert Ege Ak) pasan tiempo de calidad en la secuela de la película turca "Un lugar seguro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN LUGAR SEGURO 2″?

“Un lugar seguro 2″ se estrenó en Netflix el jueves 23 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver secuela de la película turca solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “UN LUGAR SEGURO 2″

ACTORES Y PERSONAJES DE “UN LUGAR SEGURO 2″

Kaan Urgancioglu como Firat

Mert Ege Ak como Can

Melisa Pamuk como Sezen

Ezgi Senler como Fatos

Çagdas Onur Öztürk como Emrah

Masal Aksel

Altay Hacioglu como Kerem

Melisa Aslı Pamuk como Sezen, el nuevo interés amoroso de Firat, en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “UN LUGAR SEGURO 2″?

“Un lugar seguro 2″, producida por la compañía TAFF Pictures, tiene una duración de 69 minutos, es decir, 1 h 39 minutos.