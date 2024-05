Si quedaste fascinado con “El planeta de los simios: Nuevo Reino” (en inglés: “Kingdom of the Planet of the Apes”), que se estrenó el 8 de mayo de 2024, de seguro varias interrogantes circulan por tu mente; y aunque te percataste – si no lo hiciste, ahora te enteras – de que la película marca el comienzo de una trilogía, el final de la cinta dejó a más de uno pensando con la posibilidad de una nueva guerra entre humanos y simios. Pero ¿por qué deslizamos la posibilidad de que suceda esto? Si bien, vemos en la última escena interactuando a Mae y Noa, la forma cómo lo hacen no era lo que realmente íbamos a presenciar, sino algo totalmente diferente. ¿Cuál fue el cambio y por qué se hizo? En los siguientes párrafos, te lo detallamos, pero ten presente que, si aún no viste la cinta, daremos varios spoilers, por lo que será de tu entera responsabilidad arruinarte la historia si deseas continuar leyendo esta nota.

Cabe recordar que el filme, de 145 minutos de duración, nos presenta a Noa, un joven simio que vive varias generaciones después del reinado de César, y su clan Águila, que deberá enfrentarse a Proximus Caesar, un tiránico líder que construye su imperio atemorizando y reduciendo a otros simios, así como a un grupo de humanos, que viven bajo su sombra.

Mientras que Noa busca salvaguardar a su calan Águila, Mae hace lo propio por los humanos (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁL FUE EL CAMBIO EN LA ÚLTIMA ESCENA DE MAE Y NOA EN “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Para mencionar cuál fue el cambio de la última escena de Mae y Noa en “El planeta de los simios: Nuevo Reino”, debemos recordar qué vimos al final a través de la pantalla grande. Aquí el resumen: después de que Mae decide destruir las compuertas de la bóveda con explosivos provocando la muerte de cientos de simios que sirvieron a Proximus, voluntaria e involuntariamente, va a ver a Noa a la aldea del Clan Águila para ver si sobrevivió a la inundación y a su enfrentamiento con el tirano. Aunque sostienen una breve conversación, la imagen que nos muestra a ella llevando un arma en su espalda hace ver el grado de desconfianza que existe, pues piensa que este podría vengarse por haber acabado con la vida de sus amigos en su afán de liberar a los humanos. Pero ahí acaba todo. Sin embargo, esta no era la escena original.

La actriz Freya Allan, quien interpretó a Mae en “Kingdom of the Planet of the Apes”, contó cómo fue la escena que inicialmente grabó, la cual tuvo un cambio al momento de lanzarla para el público. En entrevista exclusiva a The Hollywood Reporter reveló detalles que pocos imaginarían, pues ella le apuntaba a Noa con su arma.

“En la escena que filmé, Mae iba allí para matarlo porque él la asusta. Su inteligencia la asusta. Mae no quiere matarlo, pero siente que tiene que hacerlo. Al principio, la ves apuntar con el arma a Noa, pero él está de espaldas a ella. Y entonces piensas: ‘Dios mío, ¿está a punto de dispararle?’. Mae llora mientras lo hace, pero luego no lo hace; ya que el momento en que él menciona el nombre de Raka, ella baja el arma”, le comentó a Brian Davis de THR.

“Pero luego, en la edición, querían que pareciera más sutil y, sinceramente, prefiero lo que hicieron con él. Es mucho más inteligente y realmente te permite pensar más. Así que no necesita ser tan obvio como sosteniendo el arma y te permite plantear las preguntas que acabas de hacer: ‘¿Iba allí para matarlos o fue una precaución?’. [Al final] se convierte en un adiós muy emotivo, uno con una fatalidad trágica y persistente”, concluye la histrionisa.

“El planeta de los simios: Nuevo reino” tiene una duración de 145 minutos (Foto: 20th Century Studios)

¿UN CAMBIO ACERTADO?

Aunque el final que vimos en “El planeta de los simios: Nuevo Reino” hace que cada espectador interprete de una manera distinta el hecho de que Mae llevara un arma con ella; lo cierto es que si se hubiera incluido la escena original, donde tiene la clara intención de asesinar a Noa, la esperanza de que simios y humanos podrían trabajar juntos por la paz ya habría desaparecido.

Esto no quiere decir que ella no tenga clara su prioridad de hacer surgir a la humanidad. Por tanto, ¿qué pasará entre ellos? ¿Continuará la desconfianza? ¿O se darán cuenta que ambas especies se necesitan?