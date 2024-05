Si pensabas que ‘Art el payaso’ solamente iba a estar presente en las noches de Halloween, lamentamos - ¿o quizá no? - decirte que estás equivocado, ya que la tercera película de “Terrifier” llega para dejarnos con la piel de gallina y un nudo en la garganta en la época más esperada por todo el mundo: la Navidad. Sí, este terrorífico personaje llega para hacer de las suyas en la temporada decembrina, la cual, en lugar de llenarse de paz y amor, se verá teñida de sangre y miedo. Si estás ansioso por conocer detalles de sobre el filme como su fecha de lanzamiento, de qué trata, qué se ve en el tráiler y más, en los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe recordar que en un inicio, “Terrifier” se lanzó en 2016 como una película independiente, por lo que tuvo un presupuesto de 55 mil dólares, ganando en taquilla más 400 mil dólares. Ante el éxito que logró, se lanzó “Terrifier 2″ en 2022, recaudando más de US$15 millones con un presupuesto de 250.000 dólares. Debido a estas razones, llega la tercera cinta, que estamos seguros no decepcionará.

El momento en el que una niña llama a Papa Noel sin imaginar que es el terrorífico personaje (Foto: Epic Pictures Group)

¿DE QUÉ TRATA “TERRIFIER 3″?

“Terrifier 3″ no tiene una sinopsis oficial, pero de acuerdo con el avance se sabe que se dará en la época navideña. Es más, el director Damien Leone mencionó que tras el final de la segunda película había muchas interrogantes en el aire, por lo que posiblemente sean absueltas en esta cinta.

“Hay tantas preguntas que surgen en la Parte 2 que no tienen respuesta, y eso fue parte del diseño porque sé que voy a entrar en una Parte 3. Prácticamente tengo todo el tratamiento listo, pero se está volviendo tan grande que podría dividirse en una Parte 4 porque no me gustaría hacer otra película de 2 horas y 20 minutos. Así que vamos a ver”, había mencionado hace unos meses.

FECHA DE ESTRENO DE “TERRIFIER 3″

Aunque su lanzamiento estaba previsto para el 25 de octubre de 2024, este se reprogramó; por tanto, “Terrifier 3″ se estrena el 11 de octubre.

Art el payaso muy tranquilo tras cometer un nuevo crimen en "Terrifier 3" (Foto: Epic Pictures Group)

TRÁILER DE “TERRIFIER 3″

En el avance de “Terrifier 3″, lo primero que vemos es la habitación de una niña durmiendo abrazada a un oso de peluche. Es Navidad. De un momento a otro despierta y baja las gradas hasta su sala cuando ve espaldas a Papa Noel colocando regalos junto al árbol navideño. Después de unos segundos, lo llama por su nombre; en el instante que levanta la cara, nos damos con la sorpresa de que se trata ‘Art el payaso’, quien sonríe malévolamente, junto a él tiene un hacha.

Tras ello, aparece el título del filme, pero cuando pensamos que eso queda ahí, las escenas vuelven a esa casa, donde el malévolo ser tiene el cuerpo cubierto de sangre. Sin preocupaciones, él está sentado en el sofá remojando su galleta en leche para comer.

ELENCO DE “TERRIFIER 3″