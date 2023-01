“Pesadilla en el paraíso” alista por todo lo alto el regreso de su segunda temporada, que llega el domingo 8 de enero a las 10:00 p.m. por Telencinco. Begoña Gutiérrez es otro de los personajes que formará parte de la convivencia extrema: sin luz ni agua y en medio de animales.

“Voy a aportar naturalidad, muchas risas y de vez en cuando enfado”, señaló en el video de presentación. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que Mag te cuenta todo lo que debes saber sobre esta mujer que es de armas tomar, pues lanzó una advertencia al resto de sus compañeros: “Si me buscas, me encuentras”.

Begoña Guitérrez se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE BEGOÑA GUTIÉRREZ

Nombre completo: Begoña Gutiérrez del Amo

Begoña Gutiérrez del Amo Lugar de nacimiento: España

España Nacionalidad: Española

Española Instagram: @begonag.del

2. ¿QUIÉN ES BEGOÑA GUTIÉRREZ?

Begoña Gutiérrez era alguien desconocido hasta hace poco, pero tras hablar mal de Isabel Pantoja, a quien consideraba su amiga, saltó a la fama.

A ella le gusta estar bien arreglada e impecable para sus redes sociales (Foto: Begoña Gutiérrez / Instagram)

3. ¿A QUÉ SE DEDICA BEGOÑA GUTIÉRREZ?

Ella se dedica a representar algunas personalidades. Llegó a ser manager de Isabel Pantoja, incluso fue la promotora de su gira por diversos países.

4. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA?

En el último bimestre de 2022, saltó a la fama tras dar a conocer el fin de su relación laboral y amical con Isabel Pantoja, de quien dijo se sentía decepcionada. Tras ello se convirtió en un rostro habitual en los platós de televisión.

Siempre es cuidadosa de las prendas que usa (Foto: Begoña Gutiérrez / Instagram)

5. ¿POR QUÉ SE ROMPIÓ LA AMISTAD CON ISABEL PANTOJA?

Según Begoña Gutiérrez, el vínculo amical se rompió luego de que Isabel Pantoja se negó a pagarle por sus servicios, de una gira americana, un monto de al menos 150 mil euros. No solo ello, pues el trato cordial desapareció entre ellas. Así lo dio a conocer a Deluxe.

6. TOMA ACCIONES LEGALES CONTRA SU EXAMIGA

Debido a esta situación, Begoña Gutiérrez dio a conocer que todo lo está dejando en manos de sus abogados y no teme que la otra parte también tome acciones legales. “Quiero que me denuncien, que me lleve delante del juez y vemos quién tiene razón”, indicó.

Aquí luciendo un maquillaje que resalta sus facciones y belleza hace unos años (Foto: Begoña Gutiérrez / Instagram)

7. VENTILA INTIMIDADES DE ISABEL PANTOJA

No contenta con todo el lío legal, Begoña también ha contado intimidades de su examiga, de quien dijo no le interesa pisotear al resto con tal de beneficiarse económicamente ella. Asimismo, que no tiene confianza en su hermano Agustín Pantoja, aunque por ahora lo tenga de aliado.