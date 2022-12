Ni bien llegó la gran final de la primera edición de “Pesadilla en el paraíso”, el 21 de diciembre de 2022, donde resultó ganador Víctor Janeiro, el reality de Telecinco anunció que volverá muy pronto con su formato a la pantalla chica, por lo que viene reclutando a los nuevos participantes que competirán bajo condiciones extremas: sin ningún tipo de comodidades, sin agua ni luz y conviviendo con animales de granja.

La segunda entrega del programa aterrizará en Mediaset en enero de 2023, por lo que promete a su público mayor diversión y entretenimiento. A continuación, Mag te detalla quiénes serán los concursantes que nos mantendrán enganchados a nuestros televisores.

LISTA DE PARTICIPANTES DE “PESADILLA EN EL PARAÍSO 2″

Telecinco vienen anunciando los nombres de los personajes que estarán en “Pesadilla en el paraíso 2″. Ellos son:

KIKO JIMÉNEZ

Kiko Jiménez se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

Kiko Jiménez se une al reality de Telecinco. Él ya tiene experiencia en este tipo de formato televisivo, toda vez que debutó en 2012 como pretendiente de “Mujeres y hombres y viceversa”. Luego estuvo en “Gran Hermano VIP 6″ y llegó a convertirse en tertuliano de “Sálvame”.

Pero él no llega solo a “Pesadilla en el paraíso 2″, pues estará acompañado de su suegra Maite Galdeano. “Yo no tenía ninguna experiencia con animales hasta que empecé a estar con ella y con sus mascotas”, señaló.

MAITE GALDEANO

Maite Galdeano se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

Maite Galdeano es la madre de Sofía Suescun, quien tiene una relación con Kiko Jiménez, convirtiéndola en suegra del también concursante del reality. Ella es un rostro conocido y muy polémico en España.

Se hizo conocida tras participar en “Gran Hermano 2016″, junto a su hija Sofía. También estuvo en “La casa fuerte” y “Sola/Solo”. En comunicación con el plató, señaló que disfrutará y vivirá al máximo esta experiencia.

JOSÉ ANTONIO AVILÉS

José Antonio Avilés se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

José Antonio Avilés es un periodista español que se hizo popular gracias a su trabajo como colaborador de “Viva la vida” y “Sálvame”. Es un personaje muy polémico, toda vez que es conocido por las peleas que tiene, ya sea con sus compañeros o los protagonistas de la noticia.

Asimismo, es cuestionado por las informaciones que da a conocer. Ha participado en el reality “Supervivientes 2020″, donde tuvo varias discusiones con algunos participantes, por lo que su presencia en “Pesadilla en el paraíso 2″ dará qué hablar.

SILVINA MAGARI

Silvina Magari se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

Silvina Magari participó de la séptima entrega de “Got Talent Española”, donde destacó por llevarse el Pase de Oro de Santi Millán. El tema que compuso convenció a todos. “Voy a bajar como Beyoncé por Gran Vía, pelo, pelo, pelo”, se escuchaba en su tema.

“Vengo dispuesta a la risa y al chinchorreo”, manifestó, al tiempo de señalar que asume con optimismo su presencia en el programa. ahora veremos en otra faceta a la cantautora.

BORJA ESTRADA

Borja Estrada se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

Borja Estrada es el hijo de Pipi Estrada. Él defendió a capa y espada a su padre en los debates, cuando cuestionaban su permanencia en la primera edición de “Pesadilla en el paraíso”. Ahora él ingresa como participante.

“Experiencia de una granja, poca. Me parece algo super duro. Tengo muchísimas ganas de ver cómo me desenvuelvo en este medio”, mencionó en su video de presentación. Asimismo, no descartó encontrar en amor en el reality.

MAR LÓPEZ

Mar López se une a la segunda temporada del reality "Pesadilla en el paraíso" (Foto: Telecinco)

Mar López participó en la primera temporada de “Amor con fianza”, reality de Netflix. “Lo único que sé es que voy a hacerlo lo mejor posible. Voy a aprender muchísimo de este programa”, indicó.

También formó parte del programa “Celebrity Game Over”, que se emitió en MTMAD. Tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram. “Toda aventura comienza con un sí”, menciona en la red social.

¿QUIÉNES MÁS ESTARÁN EN “PESADILLA EN EL PARAÍSO 2″?

Aún no se conoce la lista completa de los participantes que estarán en “Pesadilla en el paraíso 2″, pero poco a poco Telecinco irá revelando los nombres de las personalidades que se unirán a la competencia.