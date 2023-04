Siendo apenas una jovencita de 22 años, la cantante Bratty será la única mexicana que represente a todo su país este año en el Festival Coachella, el evento musical más popular de todo Estados Unidos. De esta manera, la originaria de Culiacán buscará internacionalizar sus proyectos más recientes y darse a conocer en el país más poderoso del planeta gracias a su innegable talento artístico.

Luego de varios meses de espera, Coachella 2023 llegó para hacer de abril un mes de música, sueños, fanáticos y mucho talento. Y es que el festival más importante de la música en Estados Unidos iniciará este 14 de abril y tendrá una vigencia de 9 días ininterrumpidos hasta su finalización el 23 de este mes.

Aunque hubo ciertas preguntas sobre la locación final, se logró confirmar que todo Coachella será realizado en Indio, California, ciudad que recibirá a diversos artistas de gran renombre internacional y en actividad.

Con apenas 22 años, Bratty ya aparece en la publicidad de Times Square (Foto: Bratty / Instagram)

Entre los más destacados del cartel figuran Porter Robinson, Black Pink, Gorillaz, Chemical Brothers, así también como los exponentes urbanos Bad Bunny y Rosalía, entre tantos otros.

No muy lejos de esa constelación de estrellas y famosos, tenemos a Bratty, una prodigiosa jovencita de 22 años que buscará dejar en alto el nombre de Culiacán al ser la única mexicana que se presentará en todo Coachella 2023.

¿QUIÉN ES BRATTY, LA ÚNICA MEXICANA EN COACHELLA 2023?

Su nombre real es Abigail Juárez Vásquez, aunque ya quedó registrada en el panorama musical con su sobrenombre Bratty. Según la propia biografía publicada por la intérprete, nació en Culiacán, México. Su pasión por la música empezó a tomar cuerpo a los 15 años, logrando mantenerse siempre a flote gracias a proyectos independientes y sus estudios universitarios en producción musical.

La joven mexicana también apareció en el Vive Latino en 2020 (Foto: Bratty / Instagram)

No obstante, su éxito fue tal que dejó de lado los estudios para dedicarse de lleno a su faceta como cantante. En pleno 2020, y con una pandemia a cuestas, Bratty decide estampar su firma con Universal Music, ganando mucha más popularidad gracias al alcance de la firma norteamericana.

Una vez fue confirmada para aparecer en Coachella, la joven sinaloense no dudó en hacer pública su felicidad a través de un emotivo texto publicado en redes sociales. Su mensaje de empoderamiento femenino caló en todos sus seguidores y demás internautas en Instagram.

La joven mexicana de 22 años se mostró muy emocionada al confirmar su presentación en Coachella 2023 (Foto: Bratty / Instagram)

“Cuando empecé este proyecto y me preguntaban hacía dónde sería lo máximo que me gustaría llegar, pensaba en Coachella porque para mí eso era un imposible. Mis canciones nacieron gracias a bandas de california que tocaban surf pop lideradas por mujeres, y yo sólo quería ser cómo ellas. Hoy me di cuenta que no hay imposible, porque lo que yo pensaba que era imposible se hizo realidad”, publicó Bratty en enero pasado a través de Instagram.

UN ASCENSO METEÓRICO EN LA MÚSICA

Más allá de su presentación en Coachella, debemos resaltar la veloz evolución que tuvo Bratty dentro del género musical. Pasó de presentarse en modestas explanadas de su ciudad natal a tocar en los festivales más sonados de todo Latinoamérica, como fue su performance en Vive Latino en 2020.

Además, colaboró con artistas como Ed Maverick en “Ropa de Bazar”, teniendo como compositora a Raylen. En 2019 estrenó su primer disco llamado Delusión, el cual consta de 7 canciones y un par de bonus track.

La propia Bratty promociona sus temas a través de Instagram (Foto: Bratty / Instagram)

En plena pandemia también estrenó otros temas, siendo “Tu canción” y “Otro Colores”, junto a Daniel Quién, dos de los más oídos de su compendio musical.