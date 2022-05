Natanael Cano vuelve a ser controversia, aunque esta vez fue por el exorbitante monto que se gastó en una sola tienda en Ciudad de México. Como si fuera nada, pagó más de 30 mil dólares en ropa y zapatos, mientras paseaba con su amigo youtuber, Berth Oh.

El rapero y cantautor mexicano es conocido por ser el creador del concepto “corridos tumbados”, el cual también es el nombre de uno de sus discos.

Originario de Hermosillo, inició en la música desde muy joven, al aprender a tocar guitarra a los 9 años. Sin embargo, fue una década después que oficializó su incursión en la industria, llegando a listas de éxitos muy rápido.

A pesar de que no olvida que vino de un lugar humilde, también aprovecha los frutos de toda la fama que ha conseguido. Por ello, hace poco tiempo, decidió salir con un amigo a despilfarrar unos cuantos pesos.

LA OSTENTOSA COMPRA DE NATANAEL

Hace unos días, Berth Oh compartió en su canal de YouTube un video para hablar de los mejores tenis del mercado y como invitado especial tuvo a su amigo Natanael Cano. Se muestra que gastó unos 600 mil pesos en una tienda, al comprar sudaderas, playeras, tenis y otras prendas de marca. Incluso titularon el video “Natanael Cano rompe récord comprando sneakers”.

“Yo no vine a romper récord, yo vine a comprar lo que me gustó, me gustaron demasiadas cosas y me las tenía que llevar”, dijo el intérprete de “Pacas Verdes”.

La tienda era “Gallery”, donde también consiguieron un par de zapatos y los autografiaron. Para sorpresa de los más de 9 millones de suscriptores que tiene el youtuber, colgaron los tenis en un árbol con el objetivo de que alguna persona los tome y se los quede.

SU EXPERIENCIA EN COACHELLA

El rapero de 21 años aprovechó la oportunidad para contar cómo fue su experiencia en el famosos festival de música “Coachella”. Dentro de lo que más rescata, es que vio pasar a la talentosa Billie Eilish.

“Me fue al 100. Yo iba caminando para mi camerino y vi a Billie Eilish, me tocó verla. Mandé a todo mi equipo para que le dijeran que se tomara una foto conmigo, pero no se pudo. Tú tienes a Billie de frente y parece que estás viendo a un alienígena: está linda, blanquita y los ojos le brillan. La amo”, confesó.

SU CONFESIÓN DE AMOR

Otro de los momentos interesantes del video fue cuando decidió mandar un mensaje a la artista que ha sido su amor platónico desde hace tiendo. Se trata de Dua Lipa, cantante de “New Rules” y “Don’t start now”.

“Te amo Dua Lipa. Nos vamos a casar pronto; ya corta a ese vato que traes, ya”, dijo refiriéndose a Anwar Hadid, el hermano de las supermodelos Gigi y Bella Hadid.