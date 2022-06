En el 2020, Andrea Escalona atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida debido al fallecimiento de su madre, la recordada productora Magda Rodríguez, pero dos años más tarde tiene un motivo para llevar una sonrisa de oreja a oreja, pues se encuentra embarazada, a la espera de quien será su primer hijo o hija.

La noticia del embarazo de la conductora del programa “Hoy” se dio durante la mañana de miércoles 22 de junio, cuando ella misma dio a conocer a todos los televidentes de esta nueva etapa de su vida, la cual ha iniciado de la mano de su actual novio.

Es por ello que en la presente nota vamos a ahondar un poco más sobre el anuncio de Andrea Escalona y también de aquel hombre que le robó el corazón y se convertirá en el padre de su primer bebé.

La conductora de "Hoy" tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales (Foto: Andrea Escalona / Instagram)

ANDREA ESCALONA ANUNCIA SU EMBARAZO

En medio de la más reciente edición de “Hoy”, todos los conductores fueron sorprendidos con unas paletas que contenían un peculiar envoltorio, pues en él se podía leer la frase: “Vas a ser tío”.

Debido a que se daba a entender que alguno de los presentes se convertiría en padre o madre, absolutamente todos entraron en confusión y a bromear sobre quién será la persona que está esperando un bebé.

En plenas bromas, Andrea Escalona tomó la palabra y gritó que está embarazada, sorprendiendo y alegrando a sus demás compañeros, quienes obviamente la felicitaron por este nuevo paso en su vida que le marcará un antes y un después.

Luego, se emitió un video en el que aparece la presentadora televisiva en un centro médico realizándose un ultrasonido. Además, fue allí que dio algunos detalles de su embarazo.

“Estoy embarazada, tengo 13 semanas. Es todo muy bonito y aún no me lo creo. Con ustedes he compartido todos mis momentos, los malos, los sinsabores y este que es el mejor de mi vida. Siempre he querido ser madre, le agradezco mucho a Dios y a mi madre”, fueron algunas de sus palabras.

¿QUIÉN ES EL NOVIO DE ANDREA ESCALONA?

La conductora del programa “Hoy”, Andrea Escalona está atravesando el mejor momento de su vida, según lo que ella ha comentado en televisión nacional y todo esto al lado de la persona que le ha robado el corazón y con quien ya lleva un tiempo de noviazgo.

El galán que ahora se convertirá en padre del primer bebé de Escalona lleva de nombre Marco y no se tiene mucha información sobre él debido a que no es del ambiente televisivo.

Es más, desde que se confirmó que la presentadora estaba en una relación sentimental, ellos dos la han cuidado a capa y espada, no dejando que se haga mediática y así vivir su felicidad en estricta privacidad.

Una de las primeras imágenes de este muchacho circularon en redes sociales cuando la propia Andrea Escalona colgó un video a su cuenta de Instagram junto a él celebrando el Año Nuevo.

Aunque no se conozca sobre él, se puede ver que es una persona muy atenta, ya que en las imágenes del ultrasonido apareció tomándole la mano a Escalona, dejando en claro que estará a su lado en esta nueva andadura de convertirse en padres.