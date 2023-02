Gema Aldón se convirtió en la primera participante en ser confirmada para “Supervivientes 2023″, la competencia extrema que se llevará a cabo en Honduras y que tiene previsto comenzar en marzo de este año. Si bien, ella no es muy conocida en este tipo de formatos, algunos recordarán su rostro cuando apareció para defender a su madre Ana María Aldón, quien participó en el programa de Telecinco en 2020.

Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te contamos lo que se sabe de este personaje que, aunque no tiene experiencia en un reality, supo desenvolverse bien en los programas a los que fue invitada.

Gema Aldón forma parte de "Supervivientes 202" (Foto: Telecinco)

1. DATOS PERSONALES DE GEMA ALDÓN

Nombre completo: Gema Aldón

Gema Aldón Lugar de nacimiento: Sanlúcar de Barrameda

Sanlúcar de Barrameda Nacionalidad: Española

Española Edad: 22 años

22 años Instagram: @gemaaldon

2. ¿QUIÉN ES GEMA ALDÓN?

Gema Aldón es hija de Ana María Aldón, quien debuta como concursante en un reality, “Supervivientes”, el mismo en el que su madre participó y casi se lleva el primer lugar, quedando como segunda finalista.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

La hija de Ana María Aldón es tanatopractora, la persona encargada de preparar los cadáveres para el entierro y la cremación; su trabajo consiste en limpian y desinfectar los cuerpos, para luego maquillarlos. “He estado seis meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas con difuntos reales para ser agente funeraria”, dio a conocer en “Sálvame” este 2023.

La joven disfrutando de un día en la playa (Foto: Gema Aldón / Instagram)

4. QUIERE ABRIR SU FUNERARIA

Tras prepararse para ser agente funerario, su gran sueño es tener su propia funeraria y poner en práctica todo lo aprendido. “Gracias a mi trabajo, una familia puede despedirse de su ser querido como siempre lo recordaron”, señaló en sus redes sociales.

5. GEMA ALDÓN TIENE UNA HIJA

Gema Aldón tiene una hija de cuatro años, quien es la luz de sus ojos y la motiva a salir adelante. En sus redes sociales, publica fotos con su pequeña y ahora que entra al reality separarse de ella será el mayor sacrificio que realice.

6. ES MADRE SOLTERA

Debido a que Aldón es madre soltera, pasa situaciones económicas muy complicadas. “No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla. Mi madre me ofreció irme a vivir con ella a Madrid, pero le dije que no. Gracias a Dios tengo a mi abuela, ella siempre me recoge en su casa”, reveló a Lecturas.

La muchacha jugando con su menor hija (Foto: Gema Aldón / Instagram)

7. ¿POR QUÉ SE SEPARÓ DEL PADRE DE SU HIJA?

En la misma entrevista, Gema contó que cuando salió embarazada fue a vivir a la casa prefabricada que su madre le compró, pero el padre de su hija no la trataba bien, la dejaba sola, por lo que empezó a sufrir depresión; además, el dinero no alcanzaba.

“Entré en depresión, tuve tratamiento psiquiátrico. Tomaba unas 10 pastillas al día. ¡Me veía tan sola! Me sentía ahogada. El padre de mi hija me lo ponía difícil, utilizaba a mi niña para hacerme chantaje. Como si yo fuera mala madre. Lloraba mucho. Me quería morir”, relató.

8. TIENE UN HERMANITO

La participante de “Supervivientes 2023″ tiene un hermano de 9 años, quien es hijo de Ana María Aldón y Ortega Cano.

9. ¿CÓMO SE HIZO CONOCIDA?

Gema Aldón se hizo conocida cuando Ana María Aldón participó en “Supervivientes 2020″, ya que aparecía como invitada de los programas “Viernes Deluxe” y “Déjate querer” para defender a su madre.

Una imagen luciendo un look muy natural (Foto: Gema Aldón / Instagram)

10. SE PELEÓ CON GLORIA CAMILA ORTEGA

Durante las apariciones que tuvo en televisión para ejercer una gran defensa en favor de su madre, Gema Aldón habló sobre cómo era su relación con la familia de José Ortega, de quien dio a conocer que le hizo desplantes. Esto le costó la amistad que tenía con Gloria Camilia, hija del torero.

11. ¿GEMA ALDÓN TIENE PAREJA?

Sí, Gema Aldón tiene pareja. El nombre de su novio es Jhohan Andrés, a quien conoció durante sus prácticas de tanatoestética, publica Diez Minutos.