Cantantes, influencers, chicos reality, actores y todo tipo de celebridades forman parte de “Los 50″, el ambicioso formato de Telemundo que se estrena el 18 de julio, fecha desde la que veremos a cinco decenas de competidores de diversas edades entre los que se encuentra Isabella Sierra, la histrionisa que se hizo conocida internacionalmente por “La Reina del Sur”.

“Estoy demasiado feliz de anunciarles que haré parte de ‘Los 50′. Van a ver a su Princesa del Sur en @telemundo otra vez, pero de una manera muy diferente”, escribió en sus redes sociales.

Ante la expectativa que ha generado la muchacha, quizá la participante más joven en el programa, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre ella; así que presta mucha atención.

La celebridad forma parte de "Los 50" (Foto: Isabella Sierra / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE ISABELLA SIERRA

Nombre completo: Isabella Sierra Ibagón

Isabella Sierra Ibagón Lugar de nacimiento: Neiva, Huila, Colombia

Neiva, Huila, Colombia Nacionalidad: Colombiana

Colombiana Cumpleaños: 26 de mayo

26 de mayo Año de nacimiento: 2005

2005 Edad: 18 años

18 años Instagram: @isasierraoficial

@isasierraoficial TikTok: @isasierrai

2. ¿QUIÉN ES ISABELLA SIERRA?

Isabella Sierra es una joven actriz colombiana que alcanza la fama a nivel internacional cuando participó en la segunda temporada de “La Reina del Sur” como la hija de la protagonista Teresa Mendoza.

El día de su cumpleaños 18 este 2023 (Foto: Isabella Sierra / Instagram)

3. SU FAMILIA

Su madre se llama Alejandra Sierra Ibagón y su padre es Jhon Jarvi Sierra Gutiérrez. Tiene una hermana.

4. ES BAILARINA

Isa contó en sus redes sociales que creció en medio de la música y el baile, ya que sus padres son bailarines y maestros de danza folclórica en Colombia; ellos le inculcaron el amor por el arte. “Mi vida artística inició por el baile, soy bailarina desde los 8 años”, precisó.

La actriz luciendo un vestido rojo que destaca su sensualidad (Foto: Isabella Sierra / Instagram)

5. ACTRIZ DESDE QUE ERA UNA NIÑA

También reveló que el mundo de la actuación la atrapó desde que era niña, por lo que incursionó en los sets de grabación desde los 10 años. Entre las producciones en las que ha participado están: “Todo es prestao”, “Los Morales”, “La gloria de Lucho”, “Bolívar”, “Las muñecas de la mafia”, “Embarazada por obra y gracia”, “El sacrificio” y “Cocaine good mother”, en esta última actuó junto a Catherine Zeta Jones. Asimismo, “100 días para enamorarnos” y “La reina del sur” temporada 2 y 3.

6. ¿POR QUÉ TUVO UNA DOBLE EN “LA REINA DEL SUR”?

Si bien, su personaje Sofía Dantes ha cautivado a todos los seguidores de “La Reina el Sur”, pocos saben que ella tiene una doble. ¿Por qué y cuándo no actúa? Durante las escenas de besos, Isabella Sierra es reemplazada por otra actriz; la razón es simple: porque en aquel momento ella aún era menor de edad.

La joven tiene más de medio millón de seguidores en sus redes sociales (Foto: Isabella Sierra / Instagram)

7. PASÓ UNA ETAPA DE ANSIEDAD E INESTABILIDAD

Cuando tenía 13 años, Isabella sufrió ataques de ansiedad y pánico que la llevaron al psicólogo, algo que la persiguió por varios años. “De hecho fue hasta hace poco. Esto nunca lo había contado: comencé a tener problemas con la comida porque sentía mucha presión social en mi círculo, sobre cómo debería estar, qué tipo de cuerpo debería tener, cómo debería alimentarme. No supe balancearlo y me excedí. Supe que no era sano ni física ni mentalmente, pero gracias a Dios puedo decir que tengo a personas que me respaldan, que me aman y voy por ese camino de sanar. Ahora me siento muy bien”, reveló en entrevista con HOLA! USA en octubre de 2022.

8. LE GUSTA CANTAR

La joven sí que ha desarrollado mucho amor por el arte, ya que también le apasiona cantar, tal como lo vemos en videos que sube a sus redes sociales, donde interpreta covers. Sin duda, una gran voz que es aplaudida por sus fanáticos.