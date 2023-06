¡Una competencia picante! Así será “Los 50″, el programa de Telemundo que aún no se estrena, pero que ya tuvo sus primeras peleas entre sus participantes. Las protagonistas de estos encontronazos son nada más y nada menos que Manelyk González y Thalí García, quienes no se guardaron nada y se lanzaron dardos de todo tipo.

Si bien, el ambicioso reality, donde veremos a cinco decenas de competidores, recién llega el 18 de julio, en los adelantos ya se pudo apreciar cómo la influencer con gran experiencia en este tipo de formatos tiene un intercambio de palabras con la actriz de “El señor de los cielos”. A continuación, detalles de todo lo que sucedió.

Serán cincuenta los participantes del reality más ambicioso llamado "Los 50" (Foto: Telemundo)

LA PRIMERA PELEA DE “LOS 50″: MANELYK GONZÁLEZ Y THALÍ GARCÍA

Ni bien se lanzó oficialmente el avance de “Los 50″, este 27 de junio de 2023, pudimos ver que los enfrentamientos estarán a la orden del día, tal como ocurrió entre Manelyk González y Thalí García. Si bien, la exparticipante de “Acapulco Shore” tiene experiencia en este tipo de situaciones, la histrionisa no se quedó callada, por lo que ambas se enfrascaron en una discusión. ¿Qué sucedió?

Tal como se aprecia en el adelanto del formato, Thalí grita desde el pasillo de la casa, donde permanecerán todos: “Conmigo no te metas (…) ¡No seas mentirosa!”, mientras se dirige al cuarto donde se encuentra Maneliyk, al ver esto, uno de uno de sus compañeros parece sostenerla para evitar que ingrese.

Más adelante, González le responde a la actriz: “Si tú me buscas me vas a encontrar. Tranquila que si no ahora te tranquilizo mami”, algo que no le gustó para nada a García, quien de inmediato no se amilana y la confronta: “Ay cómo le vas a hacer. ¿Qué vas a hacer tú?”. Por supuesto, la influencer y modelo no quiere seguir más y sólo atina a decir: “ya, ya, ya”. Aún se desconoce qué habría provocado la discusión.

¿Qué habrá pasado entre ellas tras la discusión? ¿Siguieron con los insultos por toda la casa? ¿Casi llegan a los golpes? Esta y otras preguntas más las sabremos una vez que llegue a las pantallas de Telemundo “Los 50″.

ALIANZAS Y DISCREPANCIAS

Pero al parecer, ellas no serán las únicas en enfrentarse, pues en el avance se escucha decir que todo se ha divido; por tanto, habrá bandos grandes que buscarán deshacerse de sus contrincantes con el único fin de llevarse el premio mayor: 350 mil dólares.

Otro par que estaría peleando directamente es Rey Grupero con Juan Vidal, pues según las imágenes, el youtuber le habría hecho gestos de burla al actor, quien no duda en lanzarle una mirada desafiante.

Así que preparémonos para la llegada del reality, que además de las duras pruebas que deberán afrontar, nos darán mucho contenido por las rivalidades que surgirán entre ellos. ¡La polémica está servida!