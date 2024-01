Si el final de la primera entrega de “The Last of Us” te dejó impactado y con ganas de ver más, ¡agárrate! ya que la segunda temporada será más emocionante, y cómo no serlo si se confirmó el ingreso de Kaitlyn Dever como Abby. Tomando en cuenta que la serie es considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos, sin duda este personaje dará mucho de qué hablar, pues es muy controvertido por algunas de sus acciones. Pero ¿quién es la actriz que dará vida a esa jovencita? En los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes te detallamos cómo fue el proceso de casting de esta histrionisa para la edición dos. “Ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de talla mundial que encarnen las almas de los personajes en el material original. Nada importa más que el talento y estamos encantados de que una artista aclamada como Kaitlyn se una a Pedro [Pascal], Bella [Ramsey] y el resto de nuestra familia”, señalaron los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann.

Kaitlyn Dever asiste a la celebración de Vanity Fair y Lancome Women in Hollywood en SoHo House West Hollywood en West Hollywood, California, el 6 de febrero de 2020 (Foto: Lisa O'Connor / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE KAITLYN DEVER

Nombre completo: Kaitlyn Rochelle Dever

Kaitlyn Rochelle Dever Lugar de nacimiento: Phoenix, Arizona, Estados Unidos

Phoenix, Arizona, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 21 de diciembre

21 de diciembre Año de nacimiento: 1996

1996 Edad: 27 años

27 años Instagram: @kaitlyndever

2. ¿QUIÉN ES KAITLYN DEVER?

Kaitlyn Dever es una actriz estadounidense conocida por “An American Girl: Chrissa Stands Strong”, “Justified” y “Short Term 12″, aunque alcanzó mayor reconocimiento por la miniserie dramática “Unbelievable”.

Kaitlyn Dever llega a la 74ª edición de los premios Emmy en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, California, el 12 de septiembre de 2022 (Foto: Robyn Beck / AFP)

3. INTERÉS POR LA ACTUACIÓN DESDE NIÑA

Desde que tenía cinco años, ella mostró interés por las artes escénicas, por lo que sus padres la inscribieron en una escuela de actuación. No sólo ello, también tomó clases de gimnasia, ballet y patinaje. Una vez que su familia se instaló en Texas, se inscribió en el Dallas Young Actors Studio, donde perfeccionó su interpretación. Posteriormente, se fue a Los Ángeles.

4. DEBUT Y CARRERA ACTORAL

Dever debutó en “An American Girl: Chrissa Stands Strong” con el papel de Gwen Thompson cuando tenía 13 años. Desde ese momento, formó parte de producciones para cine y televisión entre los que destacan: “Modern Family” (2009), “The Mentalist” (2011), “Bad Teacher” (2011), “Justified” (2011-2014), “The Spectacular Now” (2013), “Men, Women & Children” (2014), “Beautiful Boy” (2018), “Unbelievable” (2019), “Dopesick” (2021), “Dear Evan Hansen” (2021), “No One Will Save You” (2023), por citar algunos.

Cuando Kaitlyn Dever llegó al estreno de "Ticket to Paradise" en el Regency Village Theatre de Westwood, California, el 17 de octubre de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

5. NOMINADA POR SU ACTUACIÓN

Kaitlyn Dever fue nominada al Globo de Oro en 2020 en la categoría Mejor actuación femenina en una miniserie o película para televisión por su papel de Marie Adler en “Unbelievable” .

para televisión . Años antes, en 2012, fue nominada tres veces en los Young Artist Awards por sus papeles de apoyo en “Bad Teacher” y “Last Man Standing”, así como por su papel recurrente en “Justified”.

Kaitlyn Dever asiste a la celebración del 75 aniversario de la HFPA y a la proyección especial del Globo de Oro de NBC en los estudios Paramount en Los Ángeles, el 8 de diciembre de 2017 (Foto: Chris Delmas / AFP)

6. FORMÓ PARTE DE UN PROYECTO DE NAUGHTY DOG

Antes de ser convocada para “The Last of Us 2″, Kaitlyn Dever estuvo en otro proyecto de Naughty Dog, empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense como la protagonizada por Pascal y Ramsey. Se trata de “Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón”, donde interpretó a Cassie Drake, hija de Nathan y Elena.

7. ESTÁ FAMILIARIZADA CON “THE LAST OF US”

Como lo señalamos líneas arriba, la actriz trabajó con Naughty Dog, por lo que ella está familiarizada con la serie de HBO Max.

La vez que Kaitlyn Dever llegó para el 50 aniversario de "La aterradora granja de Knott" en Buena Park, California, el 23 de septiembre de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)

8. FUE CONSIDERADA COMO ELLIE PARA LA PRIMERA ENTREGA DE “THE LAST OF US”

Se sabe que era tan fan del videojuego “The Last of Us” que cuando se decidió adaptarla a serie, estuvo en la lectura de mes para su desarrollo. Incluso, fue considerada para el papel de Ellie Williams en lugar de Bella Ramsey, quien al final se quedó con el protagónico de “The Last of Us”.

9. ¿KAITLYN DEVER TIENE PAREJA?

Debido a que Kaitlyn Dever mantiene en absoluta reserva su vida privada, se desconoce si tiene pareja actualmente.