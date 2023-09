Karla Guilf es la representante de Puerto Rico en Miss Universo 2023, certamen que se realizará en El Salvador. Su elección como reina de belleza de la isla caribeña llenó de algarabía el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, el pasado 24 de agosto. Ante la expectativa que ha generado su presencia, te contamos quién es y lo que sabemos sobre ella; así que presta mucha atención.

Antes recordemos las declaraciones que dio a la organización de Miss Universe Puerto Rico respecto a su participación en el concurso. “Representar a Patillas es enaltecer el lugar que me dio vida y me hizo ser la persona que soy. Es el orgullo más grande que he sentido, ya que comprendo que el universo debe darse la oportunidad de conocer este maravilloso pueblo. Mis raíces, mi crianza, mis vivencias más importantes y mi familia son las cosas que me vinculan con Patillas”, manifestó.

1. DATOS PERSONALES DE KARLA GUILFÚ

Nombre completo: Karla Guilfú Acevedo

Karla Guilfú Acevedo Lugar de nacimiento: Patillas, Puerto Rico

Patillas, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 20 de julio

20 de julio Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 25 años

25 años Estatura: 1.79 m

1.79 m Instagram: @karlaguilfu

"La elegancia es una combinación de estilo, confianza y gracia. Se refleja no solo en nuestra forma de vestir, si no que también en cómo se lleva a sí misma. La verdadera elegancia trasciende las tendencias pasajeras y se encuentra en la autenticidad y la seguridad en uno mismo" , publicó Karla Guilfú el 20 de agosto de 2023 (Foto: @operturephoto / Instagram)

2. ¿QUIÉN ES KARLA GUILFÚ?

Karla Guilfú se coronó Miss Universo Puerto Rico 2023. Esta modelo puertorriqueña ya tiene experiencia en varios certámenes de belleza.

3. EXPERIENCIA EN CONCURSOS DE BELLEZA

Desde que era una adolescente, Guilfú ha incursionado en los reinados de belleza. Así tenemos que en 2018 representó a Puerto Rico en Miss Teen Mundial 2018, en el que llegó al Top 12. Dos años después fue elegida Nuestra Belleza Puerto Rico 2020 y designada para ir al Miss Supranacional 2021, evento en el que terminó como primera finalista.

"La evolución de nuestro ser trasciende lo superficial o visible a nuestros ojos, se desprende en un viaje interno de transformación y autodescubrimiento", posteó Karla Guilfú el 19 de agosto de 2023 (Foto: @operturephoto / Instagram)

4. POSGRADO EN PSICOLOGÍA

Actualmente, Karla Guilfú cursa una maestría en consejería psicológica, pues está interesada en desempeñar tareas de prevención, diagnóstico e intervención en las áreas de salud mental en diversas poblaciones.

5. SU PRIORIDAD ES LA SALUD MENTAL

Durante el certamen para elegir a Miss Puerto Rico 2023, la también modelo dio a conocer que en la actualidad viene trabajando con una agencia gubernamental de su país como manejadora de crisis. “Trabajo día a día en la prevención del suicidio en Puerto Rico. Tenemos que comprender que hay una crisis de salud mental y debemos priorizar soluciones”, detalló.

6. MAESTRA DE YOGA

La boricua también cuenta con una certificación como maestra de yoga con el fin de mejorar la salud física y mental de las personas.

7. PARTICIPÓ DE UN EVENTO BENÉFICO EN MIAMI

Karla Guilfú participó la quincena de septiembre de un evento benéfico en Miami, junto a otras reinas de belleza que concursarán en Miss Universo 2023. La puertorriqueña formó parte de la comitiva que llegó a Estados Unidos con el propósito de recaudar fondos para la organización sin fines de lucro “Smile Train”, que se dedica a brindar cirugías correctivas a niños con labio leporino y paladar hendido.

La reina de Puerto Rico está orgullosa de representar a Patillas, un lugar que espera sea conocido por todos (Foto: Karla Guilfú / Instagram)

8. UNA MUJER MUY SENCILLA

La profesora y psicóloga Marie D. Vélez destacó que entre las cualidades de la joven de 25 años está la sencillez. “El año pasado tuve el privilegio de darle clases en sus cursos de maestría a la hoy Miss Universe PR, Karla Guilfú. Tengo que decir que el primer día clase, sin tener idea quién era, le dije: ‘Niña, tú pareces una Miss Universe’. Ese día estaba sin maquillaje, con su pelo recogido, bien sencilla, y así fue el resto del semestre. Nunca habló ni hizo alardes de su carrera como modelo ni de sus aspiraciones en concursos. Siempre fue enfocada a lo que iba: estudiar para convertirse en una futura psicóloga. No solo es una belleza natural y humilde, también es una excelente estudiante. Inteligente, responsable y aplicada. Esa chica es el paquete completo”, escribió en su cuenta de Facebook.

9. ¿KARLA GUILFÚ TIENE PAREJA?

Karla Guilfú es muy reservada en cuanto a su vida sentimental, por lo que se desconoce si tiene pareja.