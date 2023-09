Tras varios años de preparación, Melissa Flores logró coronarse Miss México 2023, por lo que representará al país azteca en el certamen Miss Universo en noviembre próximo a realizarse en El Salvador. “No puedo con la emoción de saber que mi niña interior está orgullosa del camino que he trazado durante este tiempo. La mujer en la que sigo convirtiéndome me sorprende y me enorgullece; los límites solo existen en tu mente, cuando crees en ti, eres constante en tus ideales y trabajas por ellos, sólo queda el resultado de que se hagan realidad”, escribió en su perfil de Instagram después de haber ganado el reinado.

Debido a que las expectativas de toda una nación están puestas en ella, ya que esperan que consiga la cuarta corona para México, te contamos quién es y todo lo que debes saber de esta joven quien desde hace mucho se trazó el objetivo de convertirse en Mexicana Universal.

Las fotografías de a reina de belleza mexicana roba miles de suspiros (Foto: Melissa Flores / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE MELISSA FLORES

Nombre completo: Melissa Flores Godínez

Melissa Flores Godínez Lugar de nacimiento: Venustiano Carranza, Michoacán

Venustiano Carranza, Michoacán Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 22 de marzo

22 de marzo Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 25 años

25 años Estatura: 1.82 m

1.82 m Instagram: @melissafloreg

2. ¿QUIÉN ES MELISSA FLORES?

Melissa Flores es una modelo y reina de belleza del país azteca que se coronó a Miss México 2023. Asimismo, ha ganado otros certámenes en su nación como Miss Earth México 2018.

Melissa Flores luciendo un vestido que resalta su belleza y figura (Foto: @rafaelpulidophoto / Instagram)

3. SIEMPRE MOSTRÓ INTERÉS POR LOS CERTÁMENES DE BELLEZA

Cuando tenía 17 años, a Melissa le llamó la atención el mundo de las reinas de belleza, por lo que decidió participar en los certámenes. Poco a poco fue ganando experiencia en la pasarela y se mostró segura de sí, aunque tenía un complejo por su estatura.

4. SUPERÓ EL COMPLEJO QUE TENÍA POR SU TALLA

A pesar de que su estatura la intimidaba para participar en los reinados, se dio cuenta que esta se convirtió en una de sus cualidades. “Algo que con lo que antes yo batallaba era mi altura porque normalmente donde yo vivo las personas no son tan altas; en mi familia sí lo son, pero era un poco el complejo con el que batallaba, que puede ser tal vez para algunas personas insignificante, pero cada quien tenemos nuestros propios demonios y batallar con eso por un tiempo fue mi coco, pero al día de hoy lo agradezco porque creo que son cualidades que nos hacen únicos e irrepetibles”, señaló en entrevista a “La Hora ¡HOLA!”.

Ella sabe lo que es enamorar al lente de la cámara (Foto: Melissa Flores / Instagram)

5. CARRERA COMO MODELO

Ella ha destacado con su porte y elegancia en las pasarelas, además de ser el rostro de varias marcas.

6. ES PSICÓLOGA DE PROFESIÓN

Melissa Flores es egresada de la Universidad Contemporánea de las Américas del municipio de Sahuayo de Morelos, donde se licenció en Psicología.

En sus redes sociales tiene miles de seguidores que esperan lleve la corona a México (Foto: Melissa Flores / Instagram)

7. OTROS ESTUDIOS

La reina de belleza también se ha especializado como profesional en la rama de la Cosmetología. A fines de agosto de 2023, terminó un diplomado Liderazgo y Proyección de Imagen Profesional.

8. DESARROLLA UN PROYECTO SOCIAL

La actual Miss México 2023 dio a conocer que tiene un proyecto social que lucha contra la violencia en los noviazgos llamado “No me limites”, por lo que da charlas en diferentes localidades con el propósito de promover relaciones de parejas sanas.

El porte y elegancia de Melissa Flores destaca en las fotografías que le toman (Foto: @georgefuentesc / Instagram)

9. MELISSA FLORES ES PROMOTORA TURÍSTICA

Desde 2022, Melissa Flores es secretaria de turismo del gobierno municipal de Venustiano Carranza en Michoacán.

10. ¿CUÁLES SON SUS PASATIEMPOS?

Entre sus pasatiempos está realizar ejercicios y crossfit. No sólo, pues ama modelar. “Disfruto realizar pasarelas de fotos en mis labores como modelo”, dijo en un video de presentación como Miss Michoacán.

Aquí tomándose una fotografía con su celular frente al espejo (Foto: Melissa Flores / Instagram)

11. ¿MELISSA FLORES TIENE PAREJA?

La vida privada de Melissa Flores es muy reservada, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja. ahora ella está concentrada en Miss Universo 2023.