Una nueva aventura se inicia en “Supervivientes 2023″ que reúne a diversas personalidades, quienes deberán sobrevivir a las condiciones extremas a las que serán sometidas durante su estadía en los Cayos Cochinos, en Honduras. Katerina Safarova se une a la lista de concursante del reality de Telecinco que promete máxima diversión.

“Tengo muchísimas ganas de empezar esta experiencia, de ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo y mi mente. También quiero demostrar que una chica joven y frágil puede ser muy fuerte física y mentalmente”, señaló en su video de presentación. Si aún no sabes quién es, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Katerina Safarova forma parte de "Supervivientes 2023" (Foto: Telecinco / Instagram)

1. DATOS PERSONALES DE KATERINA SAFAROVA

Nombre completo: Katerina Safarova

Katerina Safarova Lugar de nacimiento: Moscú, Rusia

Moscú, Rusia Nacionalidad: Rusa

Rusa Cumpleaños: 8 de marzo

8 de marzo Año de nacimiento: 1998

1998 Edad: 24 años

24 años Instagram: @kat_safarova

@kat_safarova TikTok: @katsafarova

2. ¿QUIÉN ES KATERINA SAFAROVA?

Katerina Safarova es una modelo e influencer rusa que ha participado en algunos realities, también fue vinculada a futbolistas.

El clip por la celebración de sus 24 años (Foto: Katerina Safarova / Instagram)

3. SU PASO POR REALITIES

La rusa se convirtió en una de las participantes de la primera edición de “La isla de las tentaciones”, donde llegó como soltera para tentar a Gonzalo Montoya, quien por un momento parecía que iba a ceder ante el deseo, pero supo contenerse y quedaron como buenos amigos. También formó parte de “Mujeres y Hombres y Viceversa”, donde llegó como uno de los pretendientes.

4. FUE VINCULADA CON FUTBOLISTAS COMO NEYMAR

Katerina Safarova fue vinculada sentimentalmente con el brasileño Neymar. “Todo Barcelona sabía que se enrollaban en las discotecas, aunque solo fuera en plan amigos”, aseguraron desde Cazamariposas. Asimismo, fue relacionada con el chileno Alexis Sánchez.

Con sus publicaciones, ella roba suspiros a sus miles de seguidores (Foto: Katerina Safarova / Instagram)

5. FUE PAREJA DE UN RECONOCIDO CANTANTE

La modelo conquistó el corazón de Daniel Oviedo, uno de los cantantes españoles con gran trayectoria en televisión y que formó con su hermano el dueto Gemeliers. Salieron juntos desde el verano de 2018 hasta las fiestas navideñas de 2019.

6. SU FACETA COMO CANTANTE

Safarova incursionó en la música con el seudónimo Katty S. La joven llegó a sacar algunas canciones como “Come, come, come” y “I’ll Be Back To You”.

Su porte y presencia destacan en el mundo del modelaje (Foto: Katerina Safarova / Instagram)

7. ES MODELO

Aunque destaca por su carrera televisiva, Katerina se ha desenvuelto muy bien en las pasarelas; incluso es el rostro de algunas marcas, tal como se aprecia en sus redes sociales.

8. ¿KATERINA SAFAROVA TIENE PAREJA?

Katerina Safarova mantiene su vida privada lejos del ojo público por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja.

La joven también es cantante (Foto: Katerina Safarova / Instagram)

9. LO QUE NO PUEDE FALTAR EN SU EQUIPAJE

La joven dio a conocer que en el equipaje de “Supervivientes 202″ no podían faltar sus lentillas. “Tengo ocho de miopía así que sin ellas, no veo nada”, publica Lecturas.