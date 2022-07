“Supervivientes: Conexión Honduras” es uno de los programas de competencia más complicados, e incluso crueles, de la televisión, dando paso a duros momentos que deben atravesar los valientes que ingresan al reality de Telecinco.

Estar alejados de amigos y familia, además de luchar en cada edición por comida y provisiones para enfrentar las inclementes condiciones que ofrece la isla, lleva a muchos concursantes a probar distintos métodos para sobrevivir, incluyendo hacer trampa.

Y es que la desesperación podría ser comprensible, tal como lo reveló hace unas semanas Kiko Matamoros, quien lucía desmejorado y con varios kilos menos. Sin embargo, hay un precio que los concursantes deben pagar si deciden sabotear el concurso.

Nacho Palau fue sancionado en "Supervivientes: Conexión Honduras" (Foto: Supervivientes / Twitter)

EL CASTIGO DE “SUPERVIVIENTES” A NACHO PALAU

La noche del domingo 17 de julio, los seguidores del programa de Telecinco vieron cómo Nacho Palau rompió las reglas y recibió un duro castigo.

Todo ocurrió cuando el ex de Miguel Bosé participó en un juego de recompensa con dos duelos. Anabel Pantoja fue la encargada de elegir a las parejas de competidos, indicando que Marta Peñate y Alejandro Nieto se enfrentaran a Ignacio de Borbón y Nacho Palau.

El juego consistía en atravesar una serie de obstáculos y levantar la mayor cantidad de banderas, hasta terminar con las 21 que tenía la competencia. En último momento, Nacho se confundió y le permitió la victoria a sus rivales.

Alejandro gana la prueba de recompensa a Nacho Palau #ConexiónHonduras13 pic.twitter.com/cPEbgALOHp — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 17, 2022

Los ganadores pudieron comer durante dos minutos, pero sin utilizar las manos, aunque fueron apoyados por sus compañeros, que les apoyaron para consumir los alimentos. Fue allí que un molesto Palau aprovechó para esconder comida en su bolsillo.

La producción notó lo ocurrido y se lo comunicó a Lara Álvarez, quien no dudó en confrontar al concursante. “¿Te has guardado algo, Nacho?”, le preguntó con tono serio.

Entre risas, al participante no le quedó otra que admitir. “Sí, me lo he guardado”, respondió.

“No me lo puedo creer. ¿Sabes lo que iba a hacer ahora mismo? Ay, lo que iba a hacer ahora mismo...”, indicó mientras se llevaba las manos al rostro. Luego, indicó a los demás integrantes del reality que vaciaran sus bolsillos.

Al ver que nadie más tenía algo robado, la asturiana les indicó que eran libres de seleccionar un producto que les guste.

“Podéis comer. No tenéis tiempo, podéis disfrutarlo”, destacó, mientras que Nacho miraba cómo él era el único perdedor de la jornada.