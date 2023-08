Conocida como la abogada de los divorcios, el nombre de Laura Wasser vuelve a sonar con fuerza en medio de la separación de una celebridad. Esta vez son Britney Spears y Sam Asghari quienes protagonizan la nueva ruptura mediática de las celebridades y diversos medios ya confirman que la cantante contrató a la mejor letrada matrimonialista de los Estados Unidos para que la defienda en este proceso tras 14 meses de matrimonio. ¿Qué casos ha defendido la especialista y cuánto cobra por una hora en su despacho? Aquí te contamos lo que sabemos sobre ella.

Según reveló TMZ el miércoles 16 de agosto, el entrenador personal confrontó a su esposa por un supuesto rumor de que ella le había sido infiel. A través de múltiples fuentes cercanas al círculo de la cantante, la revista People pudo confirmar que tuvieron una discusión volcánica hace aproximadamente una semana. Enfurecido, él abandonó el hogar marital y “es solo cuestión de tiempo para que Sam solicite el divorcio”.

“Su matrimonio ha estado en peligro durante meses (...) Ha habido un drama constante. Es triste. Un divorcio sería devastador para Britney”, señala una fuente del entorno de la artista estadounidense.

Sam Asghari y Britney Spears se casaron en junio de 2022 en Los Ángeles, California.

El divorcio entre Britney Spears y Sam Asghari

Todo indica que la ruptura tras 7 años juntos se habría producido tras una gran pelea “que incluye acusaciones de engaño”, al parecer por parte de la cantante y que en los últimos meses las discusiones han sido incesantes y elevadas de tono.

Luego de que el actor de origen iraní de 29 solicitara el divorcio, Page Six confirmó que “La Princesa del Pop” ya está más que preparada y que contrató a la abogada Laura Wasser, vieja conocida suya, para que la defienda en este nuevo proceso.

Según el medio, Sam Asghari tiene intenciones de cambiar los términos del acuerdo prenupcial que firmó con la cantante cuando se casaron en 2022.

Quién es Laura Wasser, una vieja conocida de Britney Spears

La abogada de los divorcios de Hollywood ha estado detrás del fin del matrimonio de celebridades como Angelina Jolie y Brad Pitt, Scarlett Johansson, Melanie Griffith, Kevin Costner, Kim Kardashian con Kanye West y Joe Manganiello. Además, sentarse en su despacho de Los Ángeles durante una hora cuesta 950 dólares, según un artículo de El País y para acceder a sus servicios hay que abonarle 25 mil dólares de adelanto. Durante todo un juicio puede llegar a cobrar 10 millones de dólares.

Conociendo su impecable trabajo, Britney Spears está volviendo a confiar en la especialista en derecho de familia, pues ya le dio el triunfo en el pasado cuando consiguió la custodia de los hijos que tuvo con Kevin Federline, Sean y Jayden, hoy de 18 y 16 años, respectivamente.

Laura Wasser, más conocida como la reina del divorcio, es una figura destacable entre los abogados más poderosos de Estados Unidos.

Laura Wasser tiene 55 años, nació en Los Ángeles, California, y es madre de dos hijos. Heredó su pasión por las leyes de su padre, el abogado de divorcios Dennis Wasser y un detalle muy particular es que fue bautizada como Laura Allison Wasser (LAW, que significa ley en inglés).

Es socia gerente del bufete de abogados de familia de su padre, Wasser Cooperman & Mandles. Además, es fundadora y directora general del servicio de divorcio online It’s Over Easy, que ayuda a la gente a divorciarse sin necesidad de contratar a un profesional. Como si fuera poco, tiene sus propios podcasts, ‘All’s Fair With Laura Wasser’ y ‘Divorce Sucks! With Laura Wasser’.

¿Dónde se conocieron y cómo inició su historia de amor?

La pareja se conoció en 2016 cuando él participó en uno el videoclip “Slumber Party” de la cantante, y se comprometió en septiembre de 2021, casi en paralelo a que fuera liberada de la tutela paterna a la que estaba sometida. Su boda se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el 9 de junio de 2022 con invitados de lujo que incluían a Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton y Selena Gómez en su fabulosa casa de Thousand Oaks. Ambos firmaron un contrato prematrimonial antes del enlace que protegía los bienes de la cantante y en abril de 2022 anunciaron que esperaban a su primer hijo, pero un mes después dieron a conocer que lo habían perdido.

