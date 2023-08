La historia de amor llegó a su final. Este miércoles 16 de agosto las redacciones de celebridades a nivel mundial se paralizaron con la noticia de que Britney Spears y Sam Asghari están al borde del divorcio tras 14 meses de matrimonio. Lo que se sabe hasta el momento es que el entrenador personal confrontó a su esposa por un supuesto rumor de que ella le había sido infiel. En esta nota te contamos las peleas y escándalos que envolvieron a la pareja y que terminaron acaparando portadas, ya que esta no es la primera vez que hay gritos de por medio entre ellos.

A través de múltiples fuentes cercanas al círculo de la cantante, People pudo confirmar que tuvieron una discusión volcánica hace aproximadamente una semana. Enfurecido, él abandonó el hogar marital y “es solo cuestión de tiempo para que Sam solicite el divorcio”.

La noticia inicial la ofreció TMZ dando cuenta que la pareja que inició su romance hace 7 años atravesaba su momento más difícil. Hasta el momento ni la cantante de 41 años ni el actor de origen iraní de 29 han usado sus redes sociales para confirmarlo.

Las peleas y discusiones entre Britney Spears y Sam Asghari

Según la información que se maneja hasta el momento, la ruptura se habría producido tras una gran pelea “que incluye acusaciones de engaño”, al parecer por parte de la cantante y que en los últimos meses las discusiones han sido incesantes y elevadas de tono.

Todo indica que esto no es reciente, pues desde febrero el círculo más cercano de Britney Spears estaba preocupado por su bienestar y salud mental. Al mes siguiente Britney fue captada sin su anillo de bodas al abordar un jet privado.

Sabiendo esto, aquí hacemos un recuento de algunas peleas y discusiones que se hicieron públicas y que involucran a ambas celebridades.

1. Sam Asghari discute con Britney Spears en video en vivo

En noviembre de 2022, la pareja protagonizó un incómodo momento mientras él hacía un en vivo para sus fans en redes sociales y su esposa no quiso aparecer ni hablar.

“¿Puedo mostrarte o no?”, preguntó Sam Asghari a Britney Spears que estaba sentada en la oscuridad. “¿Qué? ¿Mostrarme dónde?”, respondió confundida fuera de cámara. “En el live”, aclaró Asghari. “¿De qué estás hablando?”, le respondió la cantante. Ahí no quedó todo pues el entrenador personal le volvió a preguntar: “¿Puedo voltear la cámara para que te vean?”.

Ante esto, la cantante dijo: “No tengo nada que decir. No quiero hablar con nadie ahorita”. Luego de esto, él terminó el en vivo, pero todos sus seguidores ya habían escuchado la discusión que muchos calificaron como desafortunada porque él estaba “obligándola” a aparecer en cámaras.

2. Tenso altercado en un restaurante

Este hecho se produjo en enero de 2023 cuando ambos se encontraban en un restaurante de Los Ángeles y discutieron fuertemente ante la atenta mirada de todos los comensales. TMZ indicó que comenzaron a hablarse fuerte el uno al otro, lo que provocó que ella empezara a “gritar y decir incoherencias”. Sam Asghari abandonó el lugar muy enfadado y la intérprete de ‘Toxic’ se quedó sola en la mesa. Luego del escándalo, él indicó que salió a buscar el coche y que su esposa se encontraba muy “frustrada” y por eso actuó como lo hizo.

CELEBS | Britney Spears y Sam Asghari se casaron a inicios de junio de este 2022 en una ceremonia privada (Foto: Valerie Macon / AFP)

3. Britney Spears asegura que fue golpeada por equipo de seguridad de basquetbolista

En 5 de julio de 2023 la policía de Las Vegas investigó un incidente entre el equipo de seguridad del basquetbolista francés Victor Wembanyama, pertenece a la plantilla de los San Antonio Spurs de la NBA, y la estrella del pop Britney Spears, quien indicó que solo quería saludarlo en el restaurante Catch en el Aria Resort & Casino, según detalló TMZ.

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí” pero “no estaba preparada para lo que me pasó anoche”, explicó en Instagram agregando que “decidí acercarme a él y felicitarle por su éxito” para lo que atinó a darle “un golpecito en el hombro” y fue ahí donde “su seguridad me golpeó en la cara sin mirar atrás, delante de una multitud. Estuvieron a punto de derribarme e hicieron que se cayeran mis gafas de la cara”.

¿Dónde se conocieron y cómo inició su historia de amor?

La pareja se conoció en 2016 cuando él participó en uno el videoclip “Slumber Party” de la cantante, y se comprometió en septiembre de 2021, casi en paralelo a que fuera liberada de la tutela paterna a la que estaba sometida. Su boda se llevó a cabo en Los Ángeles, California, el 9 de junio de 2022 con invitados de lujo que incluían a Madonna, Drew Barrymore, Paris Hilton y Selena Gómez en su fabulosa casa de Thousand Oaks. Ambos firmaron un contrato prematrimonial antes del enlace y en abril de 2022 anunciaron que esperaban a su primer hijo, pero un mes después dieron a conocer que lo habían perdido.