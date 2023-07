Liam Hemsworth es el actor que reemplaza a Henry Cavill como Geralt de Rivia en “The Witcher”, desde la temporada 4. El actor australiano anunció la noticia en cuenta oficial de Instagram, asegurando que es un sueño cumplido al ser fanático de la serie disponible en Netflix. Al término de la temporada 3, toma la posta de su colega.

“Henry, he sido un fan tuyo durante años y me inspiré por lo que le has traído a este amado personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de entrar en ‘The Witcher’ mundo”, escribió el 29 de octubre de 2022. MAG te cuenta más detalles de su biografía y carrera.

1. DATOS PERSONALES DE LIAM HEMSWORTH

Nombre de nacimiento: Liam Hemsworth

Nombre artístico: Liam Hemsworth

Lugar de nacimiento: Melbourne, Victoria, Australia

Nacionalidad: Australiano

Cumpleaños: 13 de enero

Año de nacimiento: 1990

Edad: 33 años

Instagram: @liamhemsworth

2. ¿QUIÉN ES LIAM HEMSWORTH?

Liam Hemswroth es un actor australiano, hijo de Craig y Leonie Hemsworth y hermano de Luke y Chris Hemsworth. El intérprete ha tenido una carrera prolífica como actor desde 2007.

El actor en un selfie con su mascota (Foto: Liam Hemsworth / Instagram)

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ?

Liam Hemsworth estudió la secundaria en Heathmont College, pero no hizo otra carrera académica. Desde temprana edad, le siguió los pasos de sus hermanos mayores, Luke y Chris, quienes decidieron hacer una carrera como actores. Así fue cómo, en 2007, inició su trayectoria con las series “Home and Away” y “Mcleod’s Daughters”

4. ¿CUÁNTOS SEGUIDORES TIENE EN INSTAGRAM?

Liam tiene más de 12,8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. El intérprete suele compartir fotografías y videos de su trabajo como actor, pero también de su vida cotidiana, junto a sus amigos y familiares.

5. SU MATRIMONIO CON MILEY CYRUS

Liam Hemsworth se casó con Miley Cyrus el 23 de diciembre de 2018, después de 10 años de una relación intensa, la cual estaba caracterizada por rumores de separaciones y problemas. Pisaron el altar en una ceremonia privada. Sin embargo, un año después, el 10 de agosto, se conoció que estaban separados. Se divorciaron en 2020, de manera oficial, después de filtraciones de la supuesta infidelidad de Liam.

Cuando Miley Cyrus y Liam Hemsworth llegaron para el desfile masculino Primavera-Verano 2020 de Saint Laurent en Malibú, California, el 6 de junio de 2019 (Foto: AFP)

6. ¿QUIÉN ES SU ACTUAL PAREJA?

Desde 2019, Liam Hemsworth tiene una relación sentimental con la modelo australiana Gabriella Brooks. La pareja ha sido muy discreta y se la ha visto junto en contadas ocasiones, en especial cuando el actor tiene algún evento promocional en el cine.

7. SU SALTO A LA FAMA

Liam Hemsworth llegó a la fama internacional con sus trabajos en “La última canción” y “Los juegos del hambre”. Las producciones cinematográficas le dieron un lugar dentro de las celebridades más populares de la industria. Ahora, el actor tiene el reto de reemplazar a Henry Cavill en “The Witcher”.

8. FOTOS DE LIAM HEMSWORTH EN INSTAGRAM

La celebridad junto a una de sus mascotas (Foto: Liam Hemsworth / Instagram)