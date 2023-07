CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Una vez más Geralt de Rivia (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) y Ciri (Freya Allan) se separaron al final de la tercera temporada de “The Witcher”, serie de Netflix basa en la Saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, pero no hay duda de que se volverán a unir en la cuarta entrega.

Aunque ya no serán los mismos, no solo porque Ciri ha decidido abrazar su ira y seguir el mismo camino que Falka, sino también porque Henry Cavill no volverá a interpretar al brujo. “Es una temporada muy dura para Henry, una gran carrera final para él como Geralt”, dijo el productor ejecutivo Steve Gaub a Yahoo! News.

“Creo que lo más importante para nosotros era asegurarnos de que estuviera muy orgulloso de esas últimas escenas, invariablemente esos últimos momentos son con los que dejas a la audiencia, y estos dos últimos episodios son capítulos muy duros para él. Creo que se fue con la cabeza en alto y pasando las riendas como terminan haciendo muchas franquicias, pasando un personaje principal de un actor a otro, y vamos a estar en buenas manos con Liam. Estamos ansiosos por el nuevo Geralt con una nueva persona detrás, un nuevo actor y una nueva cara”, agregó.

Henry Cavill no volverá a interpretar a Geralt de Rivia en la cuarta temporada de "The Witcher" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”

Netflix renovó “The Witcher” para una cuarta temporada en octubre de 2022, no obstante, aún no ha anunciado la fecha de estreno de los nuevos capítulos, detalles sobre la trama y el elenco, lo único que se sabe es que Liam Hemsworth reemplazará a Henry Cavill como Geralt de Rivia.

Además, se espera que las actrices Freya Allan y Anya Chalotra retomen sus papeles, al igual que Eamon Farren, Joey Batey, MyAnna Buring, Mimî M Khayisa y Anna Shaffer como Triss Merigold. ¿Qué otros actores se unirán al elenco? ¿Cuántos episodios tendrá la cuarta temporada?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 4 DE “THE WITCHER”?

Al final de la tercera temporada de “The Witcher”, Yennefer convoca a los magos sobrevivientes de Aretuza y los convence de perseguir a Vilgefortz, Geralt se dirige a Nilfgaard junto a Jaskier para buscar a Ciri, quien escapa de sus captores y decide seguir los pasos de Falka, es decir, abrazar su ira y destruir a sus enemigos. ¿Qué pasará con ellos en la temporada 4?

Sobre la salida de Henry Cavill y el ingreso de Liam Hemsworth, Steve Gaub indicó: “Tenemos un plan muy, muy bueno para presentar a nuestro nuevo Geralt y nuestra nueva visión para Geralt con Liam. No profundizamos en esas ideas porque eso sería un gran spoiler, pero también está muy, muy cerca de las meta-ideas que están profundamente incrustadas en los libros, especialmente en el libro quinto”.

Yennefer se convierte en la nueva líder de Aretuza al final de la temporada 3 de "The Witcher" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WITCHER 4″

Freya Allan como Ciri

Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg

Eamon Farren como el Caballero Negro

Joey Batey como Jaskier

MyAnna Buring como Tissaia de Vries

Mimî M Khayisa como Fringilla Vigo

Anna Shaffer como Triss Merigold