Kaan Urgancioglu vuelve a interpretar a Fırat Fırtına en “Un lugar seguro 2″ (”Sen Büyümeye Bak 2″ en su idioma original y “In Good Hands 2″ en inglés), secuela de la película turca de Netflix protonizada por Asli Enver, quién dio vida a Melisa, una mujer enferma que tras seis años busca al padre de su hijo para que se encargue del pequeño. ¿Qué otros actores regresan en la nueva entrega y quiénes se suman al elenco de la cinta dirigida por Ketche y escrita por Hakan Bonomo? A continuación, te comparto la lista de miembros del reparto.

El largometraje que tiene una duración de 99 minutos y se estrenó el 23 de mayo de 2024 sigue a Firat mientras trata de ser un buen padre para Can, quien sueña con construir una máquina del tiempo para viajar al pasado, decirle a su madre lo mucho que la ama y así evitar que muera. Los intentos de Firat se ven arruinados por su alcoholismo hasta que Sezen llega a su vida y lo ayuda a retomar el rumbo de su vida.

Además de Urgancıoğlu, “Un lugar seguro 2″ cuenta con las actuaciones de Melisa Aslı Pamuk, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Altay Hacıoğlu, Alper Baytekin y Perihan Savaş. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película turca de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UN LUGAR SEGURO 2″

1. Kaan Urgancioglu como Firat

Kaan Urgancioglu, recordado por protagonizar la telenovela “Kara Sevda” y la serie de Netflix “Aşk 101″, retoma el rol de Firat, quién se enteró de la existencia de su hijo después de seis años. En la nueva entrega, deja su negocio de bicicletas para encargarse de Can, pero el dolor por la muerte de Melisa lo lleva a refugiarse en el alcohol.

Firat (Kaan Urgancioglu) lleva a Sezen a casa en su bicicleta en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

2. Mert Ege Ak como Can

Mert Ege Ak, que anteriormente participó en la serie “Aktris”, vuelve a interpretar a Can, el hijo de Melisa y Firat. Aunque extraña a su madre, mantiene la esperanza de volver a verla con su máquina del tiempo. Además, teme perder a su padre debido al alcohol.

Mert Ege Ak interpreta a Can, el hijo de Firat y Melisa, en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

3. Melisa Aslı Pamuk como Sezen

Melisa Aslı Pamuk, que apareció en “Kurt Seyit ve Şura”, “Kara Sevda”, “Çarpışma” y “Kırmızı Oda”, da vida a Sezen, una arquitecta que conoce a Firat y Can en una cafetería. Debido a que vivió una tragedia similar, se acerca a los protagonistas de “Un lugar seguro 2″ y se propone ayudarlos.

Melisa Aslı Pamuk como Sezen, el nuevo interés amoroso de Firat, en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

4. Ezgi Senler como Fatos

Ezgi Senler, que fue parte de proyectos como “Sen Yaşamaya Bak”, “Bodrum Masalı”, “Nefes Nefese”, “Canevim”, “Çatı Katı Aşk” y “Teşkilat”, asume el papel de Fatos, una buena amiga de Firat que cuida a Can y saca a pasear a la mascota de la familia. También le sugiere a Firat volver a enamorarse.

Ezgi Senler interpreta a Fatos, la amiga de Firat, en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Un lugar seguro 2″:

Çagdas Onur Öztürk como Emrah

Masal Aksel

Altay Hacioglu como Kerem

¿DE QUÉ TRATA “UN LUGAR SEGURO 2″?

De acuerdo con la descripción oficial de “Un lugar seguro 2″, un año después de la muerte de Melisa, Fırat aún se adapta a la vida de padre soltero. Además de lidiar con el duelo, debe procurar ser un buen tutor para Can, quien extraña demasiado a su madre y no le hace las cosas sencillas.

Cuando una amiga le sugiere a Fırat buscar una nueva pareja, él lo descarta de inmediato, pero en medio de una discusión con Can conoce a una atractiva mujer que le hace pensar en el amor una vez más. No obstante, Can no está igual de entusiasmado con la recién llegada. No solo le preocupa que le quite la atención de su padre, también teme que se produzca otra tragedia.

¿CÓMO VER “UN LUGAR SEGURO 2″?

“Un lugar seguro 2″ está disponible en Netflix desde el 23 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver secuela de la película turca solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.