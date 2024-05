CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Un año después de la muerte de Melisa (Asli Enver), Firat Fırtına y Can aún no saben cómo lidiar con el dolor de la pérdida en “Un lugar seguro 2″ (”Sen Büyümeye Bak 2″ en su idioma original y “In Good Hands 2″ en inglés), película turca de Netflix. Mientras el adulto se refugia en el alcohol, el niño encuentra consuelo en sus fantasías y se propone construir una máquina del tiempo para volver al pasado y decirle a su madre que la ama mucho. Las cosas empiezan a cambiar cuando una decidida mujer aparece en sus vidas. ¿Qué pasó con los protagonistas de la secuela? A continuación, te cuento los detalles más importantes de la historia.

El drama romántico dirigido por Ketche y escrito por Hakan Bonomo comienza con Firat acudiendo al médico tras perder la conciencia en una borrachera. Después de escuchar la advertencia de la doctora sobre enfermar de cirrosis, igual que su padre, Firat decide dejar el alcohol y enfocarse en crear un vínculo con su hijo. Procura que estudie y se divierta, lo apoya con su proyecto de la máquina del tiempo y lo consuela cuando sus intentos fracasan.

Debido a que sus compañeros los molestan por no saber bailar y por no decirle “papá” a Firat, quién se refiere al pequeño como “Jefe”, Can decide dejar la escuela. Por supuesto, Firat no sé lo permite y se produce una discusión en la cafetería. Una mujer poco paciente le exige silencio a los protagonistas de “Un lugar seguro 2″ y al no conseguirlo se marcha tras decirle al niño que viajar en el tiempo es imposible.

Firat (Kaan Urgancioglu) intenta ser un buen padre para Can (Mert Ege Ak) en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “UN LUGAR SEGURO 2″?

Mientras Fatos (Ezgi Senler) insiste en que Firat encuentre una nueva pareja, este recibe una llamada del director de la escuela de Can, quién envió un correo electrónico renunciando al colegio. Firat lo regaña y le dice que los viajes en el tiempo no existen. Luego de esa discusión, Firat se vuelve a embriagar y se reencuentra con la mujer de la cafetería que al verlo en ese estado lo lleva a su casa en bicicleta. Can lo encuentra dormido en el césped, le deja un vaso de agua y lo cubre con una manta.

Después de ver qué su hijo pasó toda la noche buscando en internet cómo ayudar a su padre con su alcoholismo, Firat se disculpa con Can y le promete no volver a beber. También busca a la mujer de la cafetería para darle las gracias. La encuentra y descubre que se llama Sezen (Melisa Pamuk) y es una arquitecta. Tienen una cita y comparten los eventos trágicos de sus vidas.

A pesar de las advertencias de Firat, Sezen insiste en hablar con Can y disculparse por decir que la máquina del tiempo es imposible. Pero el niño se comporta de manera grosera porque teme perder a su padre, tal y como sucedió con Melisa. Al día siguiente, la arquitecta se presenta en la escuela para volver a disculparse. Cuando otro niño lo molesta y se burla de Can, Sezen le arrebata la manguera al jardinero y moja al pequeño. Firat llega para hablar con el director y promete pedirle perdón a Nedim, pero en su lugar, lo amenaza.

Sezen invita a padre e hijo a su casa, dónde se gana el cariño de Can gracias a los objetos que resguarda en la habitación de su hermano Kerem. Cuando el pequeño escucha que Kerem estudia en el MIT, está seguro de que él puede ayudarlo a terminar su máquina del tiempo para que pueda evitar que su madre muera. Sezen promete hablar con su hermano y presentarlo en su próxima visita.

Can (Mert Ege Ak) le pide a Firat (Kaan Urgancioglu) que no vuelva a beber alcohol en la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “UN LUGAR SEGURO 2″?

¿Cuál es el secreto que esconde Sezen?

Las vidas de los protagonistas de “Un lugar seguro 2″ parecen mejorar gracias a la presencia de Sezen, incluso Fatos la aprueba. Sin embargo, la situación se torna oscura cuando los tres asisten al cumpleaños de una compañera de Can y Firat empieza a beber tras discutir con el padre de Nedim. Sezen intenta persuadirlo, pero no consigue evitar que pierda el control y agreda al progenitor de Nedim. Lo que deja a Can muy avergonzado y decepcionado.

Al volver a casa, Can destruye su laboratorio y su máquina del tiempo. Sezen media para que el niño disculpe a su padre sin éxito. También intenta hablar con Firat, pero este se comporta de manera cruel. Después de escuchar los reproches por refugiarse en el alcohol, le responde que su manera de lidiar con la muerte de su hermano no es mejor.

Tras una charla sincera con su madre/ doctora, Firat parece determinado a dejar el alcohol y ser un mejor padre. Se disculpa con su hijo, envía un correo a los padres y autoridades de la escuela donde se compromete a cambiar. Más tarde, busca a Sezen en la cafetería y le pide perdón por sus palabras hirientes. Además, le confiesa que la conoció la noche del accidente automovilístico con su hermano. Después de un abrazo bajo la lluvia, la lleva a casa y la invita a una sorpresa.

Firat organiza un “viaje al pasado”. Utiliza un proyector para mostrar las fotografías que Melisa le tomó a Can y unos videos de Sezen junto a Kerem. Los tres disfrutan del momento y prometen hacerse compañía. El emotivo momento culmina con Firat y Can llamándose papá e hijo por primera vez.

“Un lugar seguro 2″ termina con Firat y Sezen asistiendo al festival de la escuela de Can. Al ver qué su hijo no puede seguir los pasos de baile, Firat lo motiva a bailar a su propio ritmo y se une a él en el escenario.

Firat (Kaan Urgancioglu), Can (Mert Ege Ak) y Sezen (Melisa Aslı Pamuk) forman una nueva familia al final de la película turca "Un lugar seguro 2" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “UN LUGAR SEGURO 2″?

“Un lugar seguro 2″ está disponible en Netflix desde el 23 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver secuela de la película turca solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.