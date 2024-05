Chun Woo-hee es la encargada de interpretar a Do Da-hae, la misteriosa mujer que llega a la vida de la familia Bok probablemente para restaurar los poderes que perdieron debido a distintos problemas en “Una familia atípica” (“The Atypical Family” en inglés), serie coreana de Netflix dirigida por Jo Hyun-tak (“Snowdrop” y “SKY Castle”). ¿Qué otros actores conforman el elenco del drama romántico escrito por Joo Hwa-mi (“Welcome” y “My Shy Boss”)? A continuación, te comparto la lista de los miembros del reparto.

La cinta que cuenta con Hwang Bo-sangmi, Kim Joon-hyun, Jung Seung-soon y Park Bum-soo como productores ejecutivos tiene 12 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 70 minutos.

Jang Ki-yong, Go Doo-shim, Claudia Kim, Park So-yi, Oh Man-seok, Kim Geum-sun, Ryu Abel y Choi Gwang-rok completan el reparto “Una familia atípica”. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie surcoreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “UNA FAMILIA ATÍPICA”

1. Jang Ki-yong como Bok Gwi-ju

Jang Ki-yong, que apareció en “The Greatest Marriage” (2014), “Come and Hug Me” (2018), “My Roommate is a Gumiho” (2021) y “Now, We are Breaking Up” (2021-2022), da vida a Bok Gwi-ju, un hombre que puede viajar al pasado, aunque solo a momentos felices. Pero debido a su depresión perdió ese don.

Jang Ki-yong interpreta a Bok Gwi-ju, quien puede viajar al pasado, en la serie coreana "Una familia atípica" (Foto: Netflix)

2. Chun Woo-hee como Do Da-hae

Chun Woo-hee, que fue parte de “Sunny” (2011), “Han Gong-ju” (2013), “The Wailing” (2016), “The Anchor” (2022), “Delightfully Deceitful” (2023), “Be Melodramatic” (2019) y “The 8 Show”, asume el rol de Do Da-hae, una mujer misteriosa que está interesada en Bok Gwi-ju y su familia. ¿Por qué? ¿Realmente puedo ayudarlos a recuperar sus poderes?

Chun Woo-hee como Do Da-hae, una misteriosa mujer, en la serie coreana "Una familia atípica" (Foto: Netflix)

3. Go Doo-shim como Bok Man-heum

Go Doo-shim, que participó en producciones como “Our Blues” (2022), “Twinkling Watermelon” (2023) y “When The Camellia Blooms” (2019), interpreta a Bok Man-heum en “Una familia atípica”. Se trata de la madre de Gwi-ju quien debido a su insomnio no puede tener sueños premonitorios.

Go Doo-shim asume el rol de Bok Man-heum, la madre de Gwi-ju, en la serie coreana "Una familia atípica" (Foto: Netflix)

4. Claudia Kim como Bok Dong-hee

Claudia Kim, que apareció en “Gyeongseong Creature” (2023), “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018), “The Dark Tower” (2017), “The Avengers: Age of Ultron” (2015) y “Marco Polo” (2014-2016), encarna el papel de Bok Dong-hee, la hermana mayor de Gwi-ju que perdió la capacidad volar.

Claudia Kim como Bok Dong-hee, la hermana mayor de Gwi-ju, en la serie coreana "Una familia atípica" (Foto: Netflix)

5. Park So-yi como Bok In-a

Park So-yi, que fue parte de series como “Devilish Charm” (2018), “Her Private Life” (2019), “Do Do Sol Sol La La Sol” (2020), “High Class” (2021), “Nos vemos en mi 19.ª vida” (2023) y “Revenant” (2023), da vida a Bok In-a, la hija de Gwi-ju que permanece alejada de la familia y de sus compañeros de su escuela.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Una familia atípica”:

Oh Man-seok como Eom Soon-gu

Kim Geum-sun como Baek Il-hong

Ryu Abel como Grace

Choi Gwang-rok como Noh Hyung-tae

¿DE QUÉ TRATA “UNA FAMILIA ATÍPICA”?

De acuerdo con la descripción de Netflix, en “Una familia atípica”, “Bok Gwi Joo y su familia nacieron con diferentes poderes sobrenaturales. Bok Gwi Joo puede viajar en el tiempo, pero sólo a momentos felices de su vida. No puede cambiar el pasado, por lo que sólo puede vivir en esos momentos felices.

Bok Gwi Joo sufre depresión y esto lo lleva a perder su poder sobrenatural. Su familia también pierde sus propios poderes debido a problemas modernos como el insomnio, la bulimia y la adicción a los teléfonos inteligentes. Un día, Do Da He se involucra con Bok Gwi Joo y su familia. Ella comienza a vivir con ellos y se produce el cambio”.

¿CÓMO VER “UNA FAMILIA ATÍPICA”?

“The Atype Family” se estrenó en Corea del Sur el 4 de mayo de 2024 y terminará el 9 de junio de 2024. Los sábados y domingos saldrán nuevos episodios en JTBC.

“Una familia atípica” se estrenará en Netflix el domingo 26 de mayo de 2024, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.