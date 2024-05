La película “Atlas” ya está disponible en Netflix, trayendo consigo un nuevo protagónico de la famosa Jennifer Lopez. Así, tras ver a la actriz en comedias, dramas, producciones románticas y de suspenso, uno creería que esta aventura espacial podría ser un trabajo fácil para ella. Sin embargo, para sorpresa de la propia artista, su experiencia durante el rodaje de la cinta de Brad Peyton fue realmente agotadora. ¿Te gustaría saber qué dijo exactamente al respecto? Entonces, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 120 minutos y, además de Lopez, cuenta con la presencia de Simu Liu, Sterling K. Brown y Mark Strong en el elenco.

Todos juntos narran la historia de una analista antiterrorista que no confía en la inteligencia artificial... hasta que descubre que esta puede ser su única esperanza cuando una misión para capturar a un robot rebelde sale mal.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Atlas”:

¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA DE JENNIFER LOPEZ GRABANDO “ATLAS”?

Durante la conferencia de prensa de la película de Netflix en México, le pregunté a JLo cuán difícil fue grabar un largometraje en el que ella era la única protagonista visible en varias escenas, considerando que solo compartía diálogos con la IA.

Entonces, “La Diva del Bronx” recordó cuando Jodie Foster dijo que la actuación más difícil que había tenido era en “Contact”, pues tenía que hacerlo sola y debía de usar toda su imaginación durante su interpretación.

No obstante, como primera impresión al leer el guion, Jennifer Lopez creía que sería un trabajo fácil: “Ya sabes, no tenía que esperar a nadie, haría lo mío, grabaría un par de tomas y me iría a casa”.

Aunque, a decir verdad, la realidad fue todo lo contrario: “Fue muy agotador permanecer en este nivel de adrenalina de ‘tu vida se acabó, tienes que salvar el planeta’. Estás en una situación de vida o muerte todo el tiempo”, señaló.

Simu Liu, Jennifer Lopez y el director Brad Peyton durante la conferencia de prensa de la película "Atlas" en México (Foto: Netflix)

JENNIFER LOPEZ Y SU “COJERA CANSADA” EN EL RODAJE DE “ATLAS”

Resulta que el rodaje de “Atlas” dejó a la artista fatigada: “Al final del día, estaba tan agotada, no solo emocionalmente sino físicamente... como por tensar mi cuerpo y lanzarme de una manera u otra (...) o tratar de concentrarme y ver cosas que no estaban ahí y todo ese tipo de cosas”.

Así, explicó que sufrió lo que ella llamaba la “cojera cansada”: “Por lo general, cojeas porque estás herida, pero cuando cojeas porque estás cansada... así es como caminaba a mi remolque todas las noches”.

Finalmente, Jennifer Lopez recalcó que, si bien la experiencia durante la filmación la dejó exhausta, lo cierto es que “fue estimulante en muchos sentidos, porque era un nuevo tipo de cosas que nunca había hecho”.

¿CÓMO VER “ATLAS”?

“Atlas” llegó a Netflix el viernes 24 de mayo del 2024. Por lo tanto, para disfrutar de la película, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.