Este 16 de febrero, Amazon Prime Video estrenó “This Is Me… Now: A Love Story”, la película musical que repasa la historia de Jennifer López, desde sus inicios como artista hasta su reencuentro con Ben Affleck y su búsqueda del amor, la cual cuenta con una impresionante banda sonora compuesta por 11 canciones.

La legendaria actriz y cantante vivió un complicado ascenso al estrellato, iniciando como bailarina en la serie de comedia “In Living Color” para luego tentar roles menores en otras producciones, hasta alcanzar el reconocimiento con “Selena” de 1997 y su irrupción en el mundo pop con su primer disco. Lo demás es historia.

La cinta no es el único lanzamiento, sino que acompaña el noveno álbum de estudio de J. Lo, el cual tiene el mismo nombre y describe la historia de “La diva del Bronx” desde su propia perspectiva. Cabe destacar que “This Is Me… Now: A Love Story” cuenta con 13 canciones, pero para la producción de la cinta se utilizaron 11 temas.

Jennifer Lopez en el afiche promocional de la película "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)

LAS CANCIONES DE “THIS IS ME... NOW: A LOVE STORY”

“Broken Like Me” (”Rota como yo”)

La balada principal de la cinta y, sin lugar a dudas, la más dura emocionalmente, además de la más lenta de todo el álbum. Líneas como “Te quise tanto y eso me arruinó” o “Todavía te amaba, te amaba más que a mí” destacan la vulnerabilidad de la cantante, que ha llegado al altar en cuatro ocasiones.

“This Is Me…Now” (”Esta soy yo... ahora”)

Durante la cinta, J. Lo conversa con su terapeuta, el rapero Fat Joe, los sueños que tiene, como el regreso a su ciudad natal y en el que enfrenta a su versión más joven, acusándola de abandonarla y no amarse lo suficiente, por lo que decide cantarle “This is Me... Now” como un himno de aceptación. “Y curé mi corazón, pero amo quién soy últimamente / Esta soy yo ahora”, probablemente la línea más poderosa del clímax de la cinta.

Ben Affleck es parte del elenco “This Is Me… Now: A Love Story” (Foto: AFP)

“Hearts and Flowers” (“Corazones y flores”)

La canción de apertura del filme es “Hearts and Flowers” (“Corazones y flores”), la cual tiene lugar en “La fábrica de corazones”, en el que los trabajadores se unen para intentar reparar un corazón mecánico que se ha salido de control. Combinando ritmos pegajosos, una intro de rap interpretado por J. Lo y una puesta en escena muy curiosa, probablemente es la canción más pegajosa y mejor elaborada.

“Hummingbird” (”Colibrí”)

Cuando parece que va a abandonar la esperanza en el amor, el vuelo de la pequeña ave bajo la lluvia renueva sus esperanzas. De hecho, las señales son clave en su desarrollo de personaje, debatiendo estos con su Consejo de amor del Zodiaco, compuesto por Keke Palmer, Sofía Vergara, Neil deGrasse Tyson y Jane Fonda como Escorpio, Cáncer, Tauro y Sagitario, respectivamente. Con un fondo que recuerda mucho a “Bailando bajo la lluvia” y un divertido segmento en la película, el tema es un parte aguas que cambia la perspectiva de una alicaída protagonista.

Affleck tuvo más de un rol en la cinta de Jennifer Lopez (Foto: Amazon Prime Video)

“Midnight Trip To Vegas” (“Viaje de medianoche a Las Vegas”)

A diferencia de otros que se reproducen por completo, esta canción aparece parcialmente en la película cuando uno de sus amigos, conocido como “El Cínico” la invita a su boda en Las Vegas. Cabe destacar que en esta ciudad de Nevada, la cantante se casó por primera vez con Ben Affleck y el tema hace énfasis en dejar de lado las presiones para emprender un simple viaje a la ciudad para casarse en una ceremonia pequeña y sin complicaciones.

“Greatest Love Story Ever Told” (“La mayor historia de amor jamás contada”)

La cinta incluye varios temas en los créditos finales, incluyendo “Greatest Love Story Ever Told”, la cual es una referencia a cómo la cantante volvió a encontrar el amor en la misma persona: Ben Affleck, con quien se casó en 2004 y, aunque se separaron tres años después, volverían a juntar en 2021, cerrando el círculo de lo que considera “la mayor historia de amor jamás contada”.

La pareja es el eje de "This Is Me... Now" (Foto: Amazon Prime Video)

“Not.going.anywhere” (”No.va.a.ninguna.parte”)

Otro tema de los créditos finales y que podría apuntar a su reencuentro con Affleck más de una década después y su matrimonio. Suave y con gran ritmo, la canción encerraría más significados para la propia J. Lo.

“Mad in love” (“Loco enamorado”)

La tercera de las cuatro canciones de los créditos finales. Al igual que las anteriores, es un tema romántico que refleja su romance con Ben Affleck y que también cuenta con un tema pegadizo y alegre.

“This Time Around” (“En esta época”)

La última canción de los créditos y, probablemente, la más poderosa. Se trata de una declaración de intenciones resumida en la línea “Esta vez lo haremos bien”, convirtiéndose en el compromiso de no caer en los mismos errores que llevaron al final de su relación.

Jennifer Lopez en la película musical "This Is Me… Now: A Love Story" (Foto: Amazon Prime Video)

“Can’t Get Enough” (“No puedo tener suficiente”)

Presentada con un divertido musical en el que comparte con sus tres exesposos, interpretados por Tony Bellissimo, Derek Hough y Trevor Jacksons, la cantante reflexiona sobre lo complicado que es sostener una relación.

“Rebound” (“Rebote”)

La puesta en escena más importante de la cinta, centrándose en lo complicado que es permanecer en una relación que no es saludable y se vuelve dañino para ambos. En el segmento, cada vez que ella intenta dejar a su pareja, este la trae de regreso como si de un baile enfermizo se tratase, todo bajo una casa de cristal, la cual termina por romperse y con uno de estos fragmentos consigue liberarse, aunque hay heridas en el camino.